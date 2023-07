Cet évènement, qui a permis aux patients du Mali de se faire dépister gratuitement, contribue à réaffirmer l’engagement du laboratoire en faveur d’une prise en charge optimale de tous les patients du Mali et de l’accès à des soins de qualité pour tous.

Plus de 200 patients ont assisté à cette opération de dépistage qui s’est tenue à Bamako et dont l’objectif était de sensibiliser la population aux risques que font peser les maladies cardio-métaboliques telles que l’hypertension artérielle et le diabète sur la santé des patients et à l’importance d’effectuer des dépistages fréquemment pour se voir proposer un traitement adéquat et efficace en cas de diagnostic positif.

Rappelons que cette opération se déroule dans un contexte sanitaire qui voit émerger de manière croissante les maladies non transmissibles telles que le diabète et l’hypertension au Mali. Selon un récent rapport de l’OMS, datant de février 2023, les maladies non transmissibles (MTN) sont responsables de 46 700 décès par an au Mali, soit 30% de tous les décès dont 12% sont la conséquence de maladies cardiovasculaires (telles que l’hypertension) et 1% résultent du diabète1. Selon l’ONG Santé Diabète, la prévalence de cette pathologie dans le pays atteindrait les 2,4%. Selon cette même organisation, 56% des ménages accueillant des personnes diabétiques dans leur foyer consacrent plus de 40% de leurs revenus aux dépenses de santé².

Les maladies non transmissibles sont donc un véritable enjeu de santé publique qui peut être adressé en permettant aux patients d’être dépistés et d’avoir accès à des traitements de qualité, à prix abordables. Ce contexte sanitaire semble donc justifier l’organisation de cette opération, portée par le CNLD à travers la participation de son Directeur, le diabétologue Dr. Boukenem et par la présence de nombreux professionnels de santé. En participant à ce type d’initiatives, Biogaran souhaite encourager le dépistage précoce des maladies cardio-métaboliques et favoriser l’accès aux soins pour tous les patients du Mali.

Dr. Boukenem, Directeur du Centre de Lutte contre le Diabète du Mali : « Nous sommes ravis de collaborer avec Biogaran pour cette opération de dépistage des maladies cardio-métaboliques. Au Mali, les maladies non transmissibles, notamment l’hypertension artérielle et le diabète, posent un défi majeur pour la santé publique. La prévalence de ces maladies est en constante augmentation, et il est essentiel de sensibiliser la population aux risques qu’elles entraînent. En unissant nos efforts, nous souhaitons encourager le dépistage précoce et l’accès aux soins pour tous les patients. Biogaran apporte une expertise et une gamme de médicaments génériques de qualité qui contribuent à répondre aux besoins des patients maliens. Nous sommes reconnaissants de leur soutien continu dans la lutte contre les maladies cardio-métaboliques au Mali, et ensemble, nous travaillons pour améliorer la santé et le bien-être de notre population. »

Dr. Cheickna Hamala Fofana, Superviseur des ventes pour le compte de Biogaran au Mali, a déclaré : « Biogaran se réjouit de participer à cette vaste opération de dépistage pour le bénéfice des patients, qui sont encore trop nombreux à ne pas avoir connaissance de leur pathologie et à ne pas avoir accès aux traitements dont ils ont besoin. Notre laboratoire est engagé depuis sa création pour un accès universel à des soins de qualité ; cet évènement permet une nouvelle fois de témoigner de notre engagement et de notre volonté de pouvoir apporter des traitements sûrs, efficaces et de qualité aux patients du Mali. Notre mission et notre ambition sont de contribuer, avec le concours des pouvoirs publics et des organisations non gouvernementales, à améliorer la santé de la population malienne en lui offrant des solutions efficaces et abordables. »

[1] Organisation Mondiale de la Santé : Lutte contre les maladies non transmissibles au Mali

2 Santé Diabète : Notre action au Mali

Pour rappel, Biogaran dispose d’une large gamme de médicaments génériques permettant de traiter les maladies cardio-métaboliques telles que le diabète et l’hypertension mais aussi les maladies cancéreuses et certaines des pathologies les plus communes dans le pays comme les infections par exemple. Les médicaments Biogaran disponibles au Mali sont produits dans le strict respect des standards européens et fabriqués à 91% en Europe et à 51% en France.

Par ailleurs, le laboratoire est engagé dans la formation des professionnels de santé locaux, notamment au moyen de l’Académie Biogaran, un programme de formation continue gratuit prenant la forme de webinaires organisés tous les 2 mois sur des thématiques de santé variées. Ces formations permettent d’informer les professionnels de santé sur l’état de l’art en matière médicale et ainsi de faire bénéficier aux patients d’une prise en charge optimale.

Cette action est intervenue après l’organisation le 19 mai 2023 par Biogaran d’un standalone cardio-métabolique à l’Hôtel Radisson Collection de Bamako, qui a réuni près de 130 invités – dont le Pr. Ichaka Menta, Chef de service de cardiologie au CHU Gabriel Touré et Président de la Société Malienne de Cardiologie – et qui visait à échanger avec les différents professionnels de santé sur la prise en charge de l’hypertension artérielle à l’occasion de la commémoration de la journée internationale de lutte contre cette pathologie le 17 mai de chaque année.

À propos de Biogaran

Fondé en 1996, Biogaran est un laboratoire pharmaceutique leader sur le marché des médicaments génériques en France, filiale du groupe Servier et dont le siège se trouve à Colombes (France). Biogaran met au service des patients et professionnels de santé un savoir-faire acquis à travers 25 ans d’activité. Les médicaments Biogaran sont produits à 91% en Europe et à 51% en France dans le strict respect des standards européens de fabrication.

Plus d’informations : www.africa.biogaran.com

