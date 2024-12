La 37e session ordinaire du Conseil des ministres de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES) a eu lieu vendredi dernier (13 décembre 2024) en présence des ministres des 18 pays membres.

Examinant le rapport adopté par le Comité des experts, les ministres ont approfondi la réflexion sur toutes les questions inscrites à l’ordre du jour du conseil. Il s’agissait de l’élection du Président du Conseil des ministres ; l’examen et l’adoption du compte rendu de la 36e session ordinaire du conseil des ministres de tutelle de la Prévoyance sociale tenue le 12 juin 2024 à Genève (Suisse) ; l’examen et adoption des projets du plan d’actions et du budget de l’exercice 2025 ; l’examen et l’adoption du rapport annuel 2023 ; l’amendement des textes de la conférence en vue d’accorder le statut d’observateur aux Organismes de Prévoyance Sociale (OPS) des Etats membres ; la requête de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie Universelle (CNAMU) en qualité d’observateur dans le portefeuille de la CIPRES ; la requête relative à la formalisation du statut de membre observateur de la CIPRES de l’Agence Nationale d’Assistance Médicale (ANAM) du Mali ; la nomination d’un Inspecteur régional de la Prévoyance Sociale, issu du 11e concours de recrutement (huis clos) ; la réflexion sur l’attribution d’une allocation de présence aux sessions du Conseil des ministres aux membres du Comité d’experts de la CIPRES ; l’examen et l’adoption du projet de manuel de procédures régissant les rapports entre la Commission de surveillance et le Secrétariat exécutif ; le point sur la situation des contributions des Etats membres au budget de la conférence (huis clos) ; le choix du pays devant abriter la 39e session ordinaire du Conseil des ministres et les questions diverses.

Les décisions, recommandations et observations du Conseil des ministres sur l’ensemble des questions inscrites à l’ordre du jour de la 37e feront l’objet d’une note spécifique dès qu’elles seront disponibles.

Profitant de leur présence en terre togolaise, le ministre de la Santé et Développement social et ses homologues des pays membres de la CIPRES ont effectué une visité à l’hôpital de référence DOGTA LAFIE et à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNSS). Cette visite a permis de mettre en lumière l’importance de l’investissement dans les infrastructures de santé​. Elle illustr​e, par ailleurs​, la volonté collective des ​ministres ​africains de répondre aux défis sanitaires et d’améliorer le bien-être des populations.

Nul doute que le Médecin-colonel Assa Badiallo Touré et ses homologues s’inspireront de ces expériences pour davantage renforcer le plateau technique dans le domaine de la santé et de la protection sociale. De niveau 4, cet hôpital a été initié par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Il s’étend sur 20 000 m² et est conçu selon des standards internationaux. Il comprend huit blocs fonctionnels, 160 lits, et propose des services variés incluant l’imagerie médicale et la chirurgie. Ainsi, les salles d’opération, la cardiologie, la pédiatrie et le laboratoire moderne équipés de matériels de pointe ont été visitées avec d’intérêt.

Au cours de la visite, la CNSS a fait une présentation sur la transformation digitale de cet Organisme de Protection Sociale (OPS) pour montrer la série de réformes entreprises pour le système d’information. Ces réformes ont été initiées pour apporter plus d’efficacité et de performance dans la gestion du régime de sécurité sociale, telle la digitalisation de toutes les prestations et services rendus aux partenaires sociaux, survenue après la rénovation de son site internet.

