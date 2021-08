COVID19 et masque chirurgical : le vrai et le faux !

Parmi les mesures palliatives préventives de la COVID19, l’OMS recommande le port des masques barrières. Au Mali, l’accès des lieux, et rassemblement, est soumis au port obligatoire du masque. Ainsi le marché des masques s’est agrandi, offrant divers types pas toujours normalisés. Pour distinguer le vrai du faux, le Dr Abdourahamane Diarra, Pharmacien, Toxicologue à l’Institut national en santé publique (INSP) nous édifie mieux là-dessus.

-maliweb.net- Le port du masque en période de COVID 19 est une recommandation de l’organisation mondiale de la santé (OMS) afin de se protéger et limiter la propagation du virus responsable de la COVID19. En effet, même si le masque porté correctement, a lui seul, ne suffit pas à garantir une protection absolue, son bon usage permet de prévenir la transmission interhumaine de la COVID19.

Trois catégories de masques barrières sont reconnus par les spécialistes de la sante. Il s’agit des masques de protection respiratoire (FFP), le masque chirurgical, les masques en textile dit « grand public ou faits maison ». Selon le Dr Abdourahamane Diarra, ces derniers ont été développés dans le cadre de l’épidémie de COVID19. Ils sont en textiles, sont lavables et réutilisables. Quant aux deux premiers types, ils sont certifiés par des normes de sécurité et de santé européennes (norme NF EN 14683, et la norme NF EN 149) .

Le marché des masques est devenu florissant depuis l’avènement de la COVID19. Au Mali, ils viennent de divers horizons, au niveau local, ils sont produits par les artisans locaux .D’autres sont exportés de la Turquie, de la Chine, d’Égypte et de l’Union Européenne, selon les pharmaciens. Et les spécialistes de la santé, conseillent de s’approvisionner au niveau de la Pharmacie Populaire du Mali (PPM), chargé d’approvisionner les structures de santé en masques normalisés. Même s’ils ne sont pas quantifiés, les masques disposés au niveau de la PPM, proviennent des donations des partenaires du Mali. Les stocks emmagasinés au niveau de la PPM sont acheminés au niveau de la direction de la pharmacie et du médicament, et aux différents centres de santé de la place. Toutefois, certains revendeurs, consommateurs ainsi que des structures de santé, préfèrent d’approvisionner autrement. En effet, la chaîne d’approvisionnement en masque, est assez variée en cette période de pandémie. Entre les ventes en ligne, les dépôts des commerçants au grand marché de Bamako, et d’autres particuliers dont on ignore la source, le marché des masques a connu de beaux jours au début de la pandémie.

« Je me fais livrer, mon fournisseur possède une boutique au Grand marché de Bamako. J’ignore d’où proviennent les masques. Je le prends avec lui, pour les revendre soit par paquet ou en détail », témoigne Toka Diallo, un jeune revendeur de masque de type chirurgical retrouvé devant l’entrée de la Cité Administrative de Bamako. Toka, est à l’image de ces milliers de jeunes revendeurs retrouvés dans les artères de la capitale, vendant des masques barrières dont ils manipulent à mains nues. Et pourtant, très achetés par les citoyens pressés de se fournir un masque et pouvoir accéder à un lieu dont l’entrée est soumise au port du masque.

Selon notre spécialiste en santé, le Dr Diarra, même si en la matière, il n’y a pas de vrai ou de faux masque. Mais plutôt des masques aux normes reconnues, et des masques hors normes. Et, il conseille de préférer ceux normalisés autorisés, c’est à dires ceux possédant des notices ou étiquetage qui attestent leur conformité aux exigences essentielles de sécurité des produits, et les déclarent adéquats à la santé. Pour le Dr Abdourahamane Diarra, les masques hors normes concernent généralement les masques fabriqués par les professionnels du textile ou ‘faits maison’. Car les performances ne sont pas encadrées ou testées. Cependant, il soutient que les autorités sont à pied d’œuvre pour empêcher la vente de ces types de masques qui contribuent à saper les efforts consentis dans la lutte contre la COVID19.

Néanmoins, les artisans locaux, continuent avec leur production, face à la demande grandissante provenant notamment de la société civile.

« Dans mon atelier de couture, nous faisons beaucoup de production de masques sur les tissus pagnes. Certaines clientes veulent faire assortir leur masque avec l’habit qu’elles portent. Egalement, nous avons des commandes des gens lorsqu’ ils font des séminaires et autres », nous déclare Estelle Lawson, propriétaire d’un atelier de couture à l’ACI 2000. A savoir, si les normes dont le Dr Diarra parle, sont respectées, la question demeure. Mais, Mme Lawson, nous assure qu’elle y veille.

Pourquoi certain préfère le masque textile au masque chirurgical ? :

En effet, au début de la pandémie des rumeurs autour de la maladie, ont fait circulé que : ‘ les masques médicaux contiennent des substances qui rendent malades’. Et certaines personnes se déclarent allergiques au masque chirurgical, et ses barrettes élastiques.

Le Dr Abdourahamane Diarra, dément formellement cette allégation. Il soutient que l’innocuité est garantie avec les masques chirurgicaux. Car ces types de masque sont faits à l’industrie à l’aide de matériaux stériles. Et ils sont ensuite évalué à la fois sur leur capacité filtrante et sur leur respirabilité. Donc, ils ne sont aucunement nuisibles, assure-t-il.

Khadydiatou SANOGO/ Ce reportage est publié avec le soutien de JDH/JHR-Journalistes pour les Droits Humains et Affaires Mondiales Canada.

