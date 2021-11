Le Mali a lancé ce jeudi à l’Hôpital du Mali (fruit de la coopération sino-malienne) une campagne de vaccination à partir du vaccin Sinovac (835.200 doses) offert par la Chine le 4 octobre dernier. La cérémonie a enregistré la présence du ministre de la Santé et du Développement social accompagné par le représentant de l’OMS au Mali et du nouvel ambassadeur de la République de Chine au Mali, M. Zhihong Chen.

Au cours de la cérémonie, le représentant de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, Dr Baptiste Jean-Pierre, a assuré qu’il va œuvrer auprès de ses collègues du Système des Nations unies (SNU) pour que «les cibles identifiées pour cette seconde phase de vaccination soient vaccinées le plutôt possible afin d’arrêter la chaîne de propagation» au Mali.

Le ministre malien de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, a profité de l’occasion pour magnifier une fois de plus l’excellence de la coopération sanitaire entre son pays et la Chine en mettant en relief l’assistance multiforme qu’elle apporte au Mali depuis le début de la pandémie du COVID-19. Depuis la propagation du COVID-19, a rappelé son nouvel ambassadeur de Chine, M. Zhihong Chen, la Chine (souvent appelée pays de l’usine mondiale) a offert à la communauté internationale 350 milliards de masques chirurgicaux, plus de 400 millions de combinaisons de protection, plus de 6 milliards de kits de dépistage et plus de 1,6 milliard de doses de vaccins. Depuis le premier cas du COVID-19 signalé au Mali en mars 2020, la Chine et le Mali «travaillent main dans la main» non seulement dans la lutte contre le COVID-19, mais aussi contre «le virus politique sur la recherche de son origine».

Et pour soutenir le Mali dans sa lutte contre le COVID-19, la partie chinoise s’est engagée à continuer à offrir plusieurs lots de vaccin en faveur du gouvernement et peuple maliens dont le premier lot composé de 835,2 mille de doses de vaccin de SINOVAC est arrivé à Bamako le 4 octobre dernier. Le diplomate a rappelé que cela fait 53 ans que le gouvernement chinois envoie sans cesse des missions médicales au Mali. Ainsi, de février 1968 à nos jours, la Chine y a successivement envoyé 27 missions médicales avec 872 docteurs et infirmiers au total. «Notre ambassade ne ménagera aucun effort pour continuer à promouvoir l’approfondissement des relations entre nos deux pays dans de divers domaines», a promis M. Zhihong Chen.

Il a exhorté les Maliens à se faire «vacciner massivement dans le but de construire ensemble une grande muraille d’immunité contre le COVID-19» car, a précisé M. Zhihong Chen, «le vaccin constitue le moyen le plus efficace à lutter contre le virus».

Le Mali a lancé le 31 mars dernier sa première campagne de vaccination contre le COVID-19 après la réception de 396 mille doses de vaccin AstraZeneca le 5 mars 2021. A la date du 11 novembre 2021 ; 282.444 personnes ont été totalement vaccinées, alors que 46.465 personnes n’ont reçu que leur première dose.

Moussa Bolly

