Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé accompagné d’une forte délégation, dont le représentant pays de l’Organisation mondiale de la Santé au Mali, Dr Jean Pierre Baptiste était en visite le week-end dernier à Gao. À sa décente de l’avion en provenance de la Région de Kidal, il a été accueilli à l’aéroport par le gouverneur de la Région de Gao, le général Sidiki Samaké en présence du maire de la Commune urbaine de Gao, Boubacar Dacka Traoré.

Le ministre Sidibé a rencontré dans la salle de réunion du pied-à-terre l’ensemble des services techniques ainsi que les partenaires techniques et financiers de la région. Le but de la rencontre était d’étaler les besoins de prévention, d’accompagnement et de protection des personnes âgées contre le Covid-19 et les opportunités à saisir après le Covid-19. Il a annoncé que pour le plan régional de prévention du Covid-19, l’État a procédé à un virement de 80 millions de Fcfa sur le compte bancaire de la direction générale de l’hôpital de Gao. Il a précisé que cette somme sera repartie entre la direction régionale de la santé et la direction générale de l’hôpital de Gao.

Il a révélé que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta a pris la pandémie du Covid-19 comme la question centrale de ses préoccupations pour la simple raison que c’est un problème de sécurité économique et de vies humaines.

……lire la suite sur lessor.site

Commentaires via Facebook :