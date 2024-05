Hôpital Gabriel Touré : Dr Abdoulaye Sanogo part avec le sentiment d’une mission accomplie

Annoncé comme un homme providentiel en prenant les rênes de l’hôpital Gabriel Touré, Dr Abdoulaye Sanogo y a fait ses valises, la semaine derrière, soit plus de deux mois après que son décret de nomination ait été abrogé sur fond d’enquêtes liées à la gestion du fonds Covid-19, une pandémie que le Mali a géré de la même manière que les pays du monde. Vilipendé et trainé dans la boue pour avoir payé des primes aux agents engagés dans cette lutte contre la pandémie, ce cadre à la réputation établie d’un homme intègre est remplacé par un Col-médecin, depuis le conseil des ministres du 8 Mai 2024. Ainsi, après une première tentative ratée de le débarquer de son poste de DG de l’hôpital Gabriel Touré en 2021, Dr Abdoulaye Sanogo s’en va cette fois avec le sentiment d’une mission accomplie. C’est du moins ce qu’il ressort de son bilan plus que élogieux. En effet, de janvier 2020 à février 2024, Dr Sanogo, en dépit du contexte sociopolitique et sécuritaire difficile et son corollaire de marasme économique, a su déployer les ressources humaines avec le recrutement sur fonds propres de près de 100 agents toutes catégories confondues. Une première depuis la création de l’hôpital, les recettes ont été optimisées, passant de 40 à 60 millions puis de 100 à 150 millions par mois. En termes d’achat d’équipements d’hospitalisation, on compte plus de 270 lits, des brancards, d’équipements pour les services de kinésithérapie, d’ORL, de Neurochirurgie, de Traumatologie, de Chirurgie générale, d’accouchement, de Pédiatrie (17 couveuses et lampes thérapeutiques par le biais de partenariat), des urgences pédiatriques, de cardiologie, ont été mis à la disposition du personnel pour la prise en charge des malades. Le laboratoire a été équipé d’une nouvelle chaîne pour numérisation, biochimie, électrophorèse de l’hémoglobine, coagulation, les services d’imagerie et de réanimation mise en services et les blocs des urgences réhabilités et équipés par de matériels de dernière génération. Le volet de la pédiatrie générale, de l’unité des brûlés de la chirurgie pédiatrique ont été également réhabilités et le laboratoire approvisionné en réactifs et consommables et la pharmacie hospitalière en médicaments et consommables et installé un système de remplissage d’oxygène pour les bouteilles. En bon manager, il a apporté sa touche à l’administration de l’hôpital en mettant l’accent sur l’hygiène hospitalière (nettoyage, enlèvement des ordures hospitalières et formations de 200 agents sur l’hygiène et la qualité).

Comme quoi, Michel Sidibé ne s’était pas tromper en jetant son dévolu, en 2020, sur Dr Abdoulaye Sanogo pour prendre présider aux destinées de l’hôpital Gabriel Touré.

Amidou Keita

