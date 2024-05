Hôpital « Mère Enfant Le Luxembourg : Appel à la construction d’un ascenseur pour les patients dialysés

Les patients nécessitant des séances de dialyse à l’hôpital Mère enfants, le Luxembourg sont confrontés à des difficultés considérables pour accéder aux étages supérieurs, où se trouvent les unités de dialyse et les services spécialisés. La construction d’un ascenseur est non seulement une nécessité médicale.

L’hôpital « Mère Enfant le Luxembourg » à Bamako, est un établissement de santé renommé pour son dévouement à la santé maternelle et infantile. Cette grande structure de santé fait face à un défi majeur concernant l’accessibilité pour les patients dialysés. Avec un nombre croissant de patients nécessitant des traitements de dialyse réguliers, l’absence d’un ascenseur fonctionnel crée des obstacles significatifs à leur accès aux soins de santé vitaux.

Les patients nécessitant des séances de dialyse sont confrontés à des difficultés considérables pour accéder aux étages supérieurs de l’hôpital, où se trouvent les unités de dialyse et les services spécialisés. En l’absence d’un ascenseur fonctionnel, de nombreux patients sont transportés manuellement par les escaliers, ce qui est non seulement difficile et douloureux pour les patients, mais également stressant et épuisant pour le personnel médical et les accompagnants du malade.

Cette situation met en évidence l’urgence de construire un ascenseur adapté aux besoins des patients dialysés. Un ascenseur fonctionnel permettrait aux patients de se déplacer facilement et en toute sécurité entre les différents étages de l’hôpital, facilitant ainsi leur accès aux traitements de dialyse et améliorant leur qualité de vie globale.

En outre, la construction d’un ascenseur répondrait aux normes de santé et de sécurité les plus élevées, garantissant que tous les patients, quel que soit leur état de santé ou leur mobilité, puissent bénéficier des soins de santé dont ils ont besoin sans rencontrer d’obstacles liés à l’accessibilité.

Face à cette réalité pressante, les responsables de l’hôpital sont invités à prendre des mesures immédiates pour financer et mettre en œuvre la construction d’un ascenseur dans cet hôpital.

La santé et le bien-être des patients dialysés ne doivent pas être compromis en raison d’obstacles d’accessibilité évitables.

La direction de l’hôpital est vivement interpellée.

