Sur l’initiative du ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec l’ONG, Initiative mondiale d’éradication de la poliomyélite ( IMEP), l’ASACOLA 1 de Lafiabougou en commune IV, a abrité le 03 novembre 2023, le lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la polio, une maladie virale, contagieuse, qui sévit dans les zones où la couverture vaccinale est faible.

Cette cérémonie a été présidée par le représentant de la ministre de la Santé non moins, secrétaire général du département, Abdoulaye Guindo en présence du représentant des partenaires techniques et financiers, Pierre Ngom et de plusieurs acteurs évoluant dans le domaine de la santé. Pour rappel, cette campagne de vaccination contre la poliomyélite ciblera les enfants de 0 à 59 mois quel que soit leur statut vaccinal soit une cible de 5 millions 798 686 enfants et ladite campagne concernera particulièrement les districts sanitaires des régions de Kayes, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou et le district de Bamako. En effet, le ministère de la Santé et du Développement social entend mobiliser au cours de ces journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, 15 568 vaccinateurs, 2288 superviseurs pour un coût opérationnel et prévisionnel de 777 millions 564 158 FCFA. Par ailleurs, après avoir donné l’assurance quant à la gratuité du vaccin contre la polio, M Pierre Ngom fera savoir qu’après une période d’accalmie en 2021 à la suite d’une flambée de variant du poliovirus avec 56 cas détectés en 2020, le Mali aurait connu une autre épidémie depuis septembre 2022 avec 14 cas de variant du poliovirus dérivé circulant de type 2 dans les régions du nord, du sud et du centre. Et d’ajouter que deux ( 2) passages de campagne de vaccination contre la polio ont eu lieu dans les régions du nord et du centre en juin et août 2023, permettant ainsi de vacciner plus de 1.400,000 enfants âgés de 0-59 mois au premier passage et plus de 1,350,000 enfants de la même tranche d’âge au deuxième passage, soit une couverture vaccinale, respectivement de 97% et 99%. C’est ainsi que le représentant de la ministre soutiendra qu’au mois de février 2023 à nos jours, environ un cumul de 144 cas de poliovirus dérivés vaccinaux type 2 circulant ont été notifiés dans le pays avec 11 cas d’origine humaine et 03 cas dans I ‘environnement. Avant d’inviter les parents à se mobiliser massivement afin que cette pandémie soit définitivement éradiquée au Mali.

Yacouba COULIBALY

