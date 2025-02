La sinusite est une pathologie fréquente qui touche de nombreuses personnes chaque année. Elle se caractérise par une inflammation des sinus, ces cavités situées dans les os du visage et autour du nez. Bien que souvent bénigne, la sinusite peut s’avérer inconfortable et perturber la respiration et le quotidien des individus qui en souffrent.

Qu’est-ce que la sinusite ?

Les sinus sont des cavités remplies d’air situées dans le crâne, autour du nez, des yeux et de la bouche. Ils produisent une sécrétion qui s’écoule normalement par les voies nasales. Lorsque ces sinus sont obstrués par une infection virale, bactérienne ou même une allergie, ils se gonflent et l’écoulement est bloqué, provoquant des symptômes gênants.

Les symptômes les plus courants de la sinusite comprennent la congestion nasale, la douleur ou la pression autour du visage (notamment autour des yeux, des joues et du front), des maux de tête, de la toux et parfois une mauvaise haleine. La sinusite peut être aigue (de quelques jours à quelques semaines) ou chronique (persistant pendant plusieurs mois).

Les causes de la sinusite

Selon Dr Ibrahima Fofana, médecin spécialiste en ORL, la sinusite peut être due à plusieurs facteurs, à savoir : les infections virales occasionnant une sinusite dite aigue, liée à un rhume ou une grippe ; des infections bactériennes ; de l’allergie… et autres facteurs comme les polypes nasaux. La pollution de l’air ou des anomalies anatomiques comme une déviation du septum nasal peuvent aussi favoriser l’apparition de sinusites.

Comment prévenir la sinusite ?

Bien qu’il ne soit pas toujours possible d’éviter de la sinusite, plusieurs mesures peuvent aider à en réduire les risques, à savoir : une hygiène nasale, qui concerne l’utilisation des solutions salines pour rincer les voies nasales ; une hydratation, qui consiste à boire beaucoup d’eau pour maintenir les muqueuses nasales hydratées et à favoriser l’évacuation des sécrétions ; éviter les irritants, traiter les allergies pour les personnes sujettes aux allergies, prendre des médicaments antihistaminiques ou la désensibilisation allergénique peut limiter l’inflammation des sinus…

Comment traiter la sinusite ?

Dans la plupart des cas, la sinusite aigue est d’origine virale et ne nécessite pas d’antibiotiques. Les traitements visent à soulager les symptômes comme : des antalgiques (paracétamol, ibuprofène) pour réduire la douleur et la fièvre, des décongestionnants nasaux pour faciliter la respiration et des inhalations de vapeur afin de dégager les sinus.

En cas de sinusite bactérienne, un traitement antibiotique peut être prescrit par un médecin. Pour les sinusites chroniques, une prise en charge plus approfondie est nécessaire, pouvant inclure des corticoïdes nasaux, une chirurgie des sinus ou une désensibilisation en cas d’allergies.

La sinusite, bien que souvent gênante, reste une affection généralement bénigne qui peut être gérée efficacement avec les bons réflexes. En adoptant des mesures préventives et en consultant un médecin en cas de doute, il est possible de limiter son impact sur la qualité de vie. Alors en cette saison de froid et de plein de poussières, restez vigilants !

Rokia Coulibaly &Dr Ibrahima Fofana

