Le miel et ses merveilles : Les vertus d’un produit

Le miel a toujours été utilisé comme remède, soit à l’état pur, soit mélangé à des plantes et aussi des aliments.

Au Mali tout le monde connait les bienfaits du miel, surtout nos grands-parents qui l’utilisent pour calmer beaucoup de maux. Il est connu pour ses propriétés laxatives, et son efficacité pour guérir les brûlures, les inflammations, ainsi que les morsures d’animaux comme le serpent.

Selon Moussa Doumbia tradi-thérapeute, “le miel est un aliment énergétique avec son sucre facilement utilisable. Il est antibactérien, anti-inflammatoire, antioxydant”. Le miel réduit le vieillissement, et améliore le taux sanguin. Mais en le consommant excessivement, il est aussi néfaste que dans le cas de n’importe quel type de sucre dit-il.

Même s’il provient d’une source naturelle, le miel reste un sucre. Mais il n’est pas un sucre pas comme les autres. Fabriqué à partir de nectar recueilli par les abeilles. Il contient des traces de vitamines et de minéraux. D’après le Docteur Aboubacar Sidiki Diallo Diététicien, “le miel se diffère des autres aliments de sa réputation et ses bienfaits. Il se distingue des édulcorants traditionnels. La consommation du miel améliore l’équilibre microbien de l’intestin, la toux et d’autres problèmes respiratoires. Pour obtenir ces effets bénéfiques, il faut manger beaucoup de miel. Malheureusement, beaucoup de miel signifie aussi beaucoup de calories. La consommation excessive de sucre est associée à l’augmentation du gain de poids ainsi qu’à l’augmentation du risque cardiaque et le diabète. Les femmes enceintes ne doivent pas le consommer pendant le premier trimestre de la grossesse, car il provoque l’avortement précoce”.

L’utilisation du miel ne se limite pas seulement à la consommation, il fait des merveilles sur la peau et les cheveux. Il opère de vraie magie sur la peau et les crinières surtout les femmes qui ont les cheveux en mauvais états. Ses bienfaits sont nombreux : anti-âge, hydratant, le miel protège la peau des rayons UV et facilite la régénération. De plus, il absorbe et retient l’hydratation et laisse votre peau fraîche et souple.

Sira Diarra

Commentaires via Facebook :