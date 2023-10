« L’hôpital Gabriel Touré est en train d’aller droit au mur à cause des grèves intempestives …Il faudra que l’État s’assume… » Fulmine Mambet Toure

Mardi 3 octobre 2023, les travailleurs du CHU Gabriel Toure ont organisé une assemblée générale d’information couplée à un point de presse pour relater les grèves intempestives au sein de leur structure depuis 5 mois qui sont entrain de poser de grands dégâts.

Cela fait suite à une série de grèves illimitées et insensées décrétées par certains individus du CHU Gabriel Touré au nom de leur syndicat et obligeant certains de leurs camarades à suivre leur grève car les soi-disant syndicats ne dépassent pas 10 personnes sur un total de 747 travailleurs de l’hôpital.

Aux dires du SG du Syndicat National de la Santé, de l’Action Sociale et de la Promotion de la Famille (SNS/AS/PF) M Mambet Touré, ses camarades et lui qui n’observent pas les grèves insensées au Gabriel Touré ; se dit que son syndicat est la seule à être reconnu par l’administration et les travailleurs c’est pourquoi ils sont au service de la nation tous les jours.

Car selon lui, les travailleurs du CHU Gabriel Toure ont ras le bol, et en ont marre des grèves sans objet et ni un sens décrétées par certains individus pour mener leurs combats contre l’actuel DG M Sanogo. C’est pourquoi ses camarades et lui ont boudé les grèves intempestives qui font que les salaires, les primes et les ristournes ne sont toujours pas payés.

« L’hôpital Gabriel Toure est entrain de souffrir, les malades et les travailleurs en souffrent également. L’hôpital Gabriel Touré est en train d’aller droit au mur à cause des grèves intempestives des travailleurs ni foi … Nous exigeons que l’administration fasse des retenues de salaires des grévistes. Désormais, on ne laissera personne détruire Gabriel Toure à cause des grèves sauvages. Chers camarades, nous vous invitons de rester souder et continuer de travailler comme si rien n’était en donnant du sourire et l’espoir à nos patients qui ont tant besoin de nous. Ayons le courage de dénoncer les faux syndicalistes qui ternissent l’image de l’hôpital. Il faut que l’État s’assume nous ne nous pouvons continuer dans ce désordre… » Fulmine Mambet Toure

Pour M Seriba Diawara, il faudra que le gouvernement prenne des décisions fermes contre les auteurs des grèves insensées en remplaçant désormais les médecins, professeurs grévistes par des médecins militaires. En plus, il faudra songer à affecter tous les mauvais travailleurs de Gabriel Touré qui ont plus de cinq (5) ans de service….

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

