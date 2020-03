L’épidémie du coronavirus qui défraie la chronique a fait des milliers de morts et de personnes infectées à travers le monde entier, obligeant ainsi le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Michel Hamala Sidibé à prendre d’importantes mesures relatives au confinement des personnes venues de l’extérieur.

Au regard de l’ampleur et des pertes en vie humaines que l’épidémie est entrain de causer à l’extérieur, le Réseau pour le Développement de la Jeunesse Malienne (RDJM) déclare apporter son soutien aux dispositifs de préventions mises en places par les autorités maliennes contre le coronavirus.

Pour le secrétaire général de cette organisation de la société civile, Mamadou Dabo, l’objectif de rendre hommage au Président de la République, le premier ministre et le ministre de Santé et des affaires sociales pour les multiples efforts déployés jusque-là pour prémunir notre pays contre cette épidémie.

Pour le RDJM, ces autorités sont restées attentives sur la question de l’épidémie de coronavirus en prenant, à travers le ministère de la santé des mesures urgentes et nécessaires pour que le Mali, déjà en proie à l’insécurité, soit à l’abri de cette maladie.

Pour rappelle que l’organisation mondiale de la santé vient de déclarer l’épidémie coronavirus de pandémie. Pour prévenir cette pandémie, le ministère de la Santé a pris plusieurs mesures. Il s’agit, entre autre, ‘’ de tous les voyageurs qui se présentent au Mali recevront aux portes d’entrée (aériennes et terrestres), une prise de température systématique, les voyageurs avec symptômes mineurs, qui arrivent avec de la fièvre (température supérieure à 37,5 degrés C) en provenance de pays fortement touchés par le COVID-19 (avec plus de 500 cas), seront soumis à un auto-isolement pendant 14 jours, et recevront un suivi journalier par une équipe médicale, ceux avec les symptômes majeurs, qui arrivent avec de la fièvre (température supérieure à 37,5 degrés C) et d’autres signes et symptômes respiratoires en provenance de pays fortement touchés par le COVID-19 (avec plus de 500 cas) seront transportés à un site d’isolement pour être testés’’. Pour le RDJM, toutes ces mesures sont de nature à rassurer les maliens et prouvent à suffisance le sérieux que le département de la santé est entrain de déployer pour éviter à notre pays cette pandémie.

Par ailleurs, l’association estime que le choix porté sur l’actuel ministre la santé est pointillé déjà de résultats concrets sur le plan sanitaire sur l’ensemble du territoire national. « Michel Hamala Sidibé a imprimé sa marque dans toutes les structures sanitaires de notre pays. Nous estimons que les plateaux sanitaires ont connu des améliorations significatives, surtout aux niveaux des hôpitaux Gabriel Touré et Point G qui accueillent plus de malades », admet le RDJM, qui poursuit qu’avant lui, ces deux hôpitaux faisaient l’objet de criques incessantes.

Ce Réseau pour le Développement de la Jeunesse Malienne (RDJM) qui place les questions de santé au cœur de son action exhorte les efforts consentis pour l’amélioration de la qualité de la santé. Ainsi, il a rendu hommage au rôle joué par le ministre Sidibé pour qu’on assiste afin une accalmie du front social au niveau des hôpitaux.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

