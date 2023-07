La Fondation Orange a remis le 24 mai 2023, au Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose (CRLD), des lots de médicaments d’une valeur de 4.000.000 de Fcfa pour la prise en charge de 1.600 malades suivi par ce centre, situé au Point G. Cette remise intervient dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose dont la céremonie de lancement a été présidée par le ministre de la santé et du développement social, Mme Diéminatou Sangaré. En presence des responsables du centre, des autorités traditionnelles, la déléguation de la Fondation Orange, à sa tête l’administratrice génerale, Mme Coulibaly Hawa Diallo Diallo, etc.

La réception de ces lots de médicaments sera un apport capital pour le centre d’une part et d’autres part pour l’Association Malienne de Lutte contre la Drépanocytose (AMLUD).

Aux dires, du Directeur général du centre, M.Mounir Baby, la drépanocytose est une maladie chronique qui ne se guerrit pas mais qu’il existe des traitements pour les personnes atteintes. Cependant, il a remercié la fondation Orange pour cette contribution. “A travers ce don de médicaments consommables, vous faites preuve de votre générosité envers les personnes drépanocytaires“, a-t-il déclaré.

En effet, dans le cadre de ses activités de mécénat, la Fondation Orange est plus que jamais au plus près des populations les plus défavorisées . C’est dans ce cadre qu’elle met un accent particulier sur la prévention des maladies aux soins couteux ou des maladies qui constituent des questions de santé publique comme la drépanocytose. La drepanocytose est une maladie génétique très repandue. selon l’OMS, elle concerne environ 300.000 naissances par an dans le monde.

Et au Mali, le nombre de malade ne cesse d’accroître comme l’atteste le secrétaire général de l’Association Malienne de Lutte contre la Drépanocytose (AMLUD), Mme Fatoumata Togola, représentant le Président. Pour elle, la prise en charge de cette maladie est concentrée à Bamako, dans la capitale et que le centre est débordé. A l’en croire, le centre seul avec les moyens qu’il a aujourd’hui ne peut pas faire leurs prises en charge. selon elle, il faut nécessairement une politique d’accompagnement. Aussi, que la prise en charge soit décentralisée dans les régions et centres de santé.

Ainsi, pour mieux accompagner les autorités dans cette lutte, la Fondation accompagne le Centre de Recherche et de lutte contre la Drépanocytose (CRLD) avec un don annuel de médicaments de première nécessité, composé notamment d’antibiotiques et de calmants pour améliorer la qualité de la prise en charge des malades drépanocytaires suivis régulièrement au Centre.

Cet accompagnement de la Fondation Orange a demarré en 2012 et continue jusqu’à ce jour notamment avec la remise de ces médicaments d’une valeur de 4.000.000 de Fcfa pour la prise en charge de 16.000 malades suivis par le centre.

Dans son intervention, l’administratrice générale, Mme Coulibaly Hawa Diallo, a fait savoir qu’ils sont heureux de prendre part à cette cérémonie de lancement. A l’en croire, la collaboration avec le centre ne date pas d’aujourd’hui, d’où leur accompagnement chaque année. Par ailleurs, elle fera savoir qu’il on entendu l’appel de l’AMLUD et qu’ils s’engagent à l’ accompagner dans la formation au niveau des régions et dans les centres de santé pour l’amélioration de la prise en charge des malades.

Pour rappel, chaque année, la Fondation Orange investit un budget de près de 600 millions de Fcfa dans le mécenat dont 40% dans le domaine de la santé pour l’amélioration du plateau médical, le don de médicaments ou la sensibilisation aux maladies endémiques.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

