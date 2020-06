Lutte contre le Coronavirus au Mali : L’UE lance un vaste programme de distribution de masque

Dans le cadre de son projet de soutien au Mali dans sa lutte contre le Coronavirus, l’Union Européenne vient de démarrer avec son programme de distribution des masques et kits de savon et gel de lavage des mains aux couches socioprofessionnelles les plus exposées face virus de la pandémie mondiale en question. Ainsi, en début de cette semaine, les femmes trilleuses d’ordures des trois sites de transite du District de Bamako ont eu l’honneur de recevoir symboliquement des mains de l’Ambassadeur de l’Union Européenne leur dotation. C’était sur le site de Lafiabougou que s’est déroulée la cérémonie officielle en présence des Responsables des trois sites de Médine, en Commune II ; du Quartier Mali, en Commune V et du Cimetière de Lafiabougou, en Commune IV. C’est un Représentant du Maire de la Commune IV, qui a accueilli officiellement des hôtes de sa Municipalité.

Chose promise, chose due. L’Ambassadeur de l’Union Européenne, Bart Ouvry, accompagné d’Algassoum Maïga, Représentant du Maire de la Commune IV du District de Bamako, a procédé, le lundi 15 juin 2020, à la distribution officielle des masques et kits de savons et de gel pour le lavage des mains aux couches socioprofessionnelles exposées dans leurs métiers aux risques d’attrapage du virus du COVID-19. Le programme a démarré avec les femmes trilleuses d’ordures de Bamako, principalement celles des sites de transite d’ordures du cimetière de Lafiabougou, de Médine et du Quartier-Mali, dans respectivement les Communes IV, II et V du District de Bamako. La cérémonie officielle s’est déroulée dans les enceintes du site d’ordures de Lafiabougou, sis en face du cimetière de Lafiabougou.

L’opération s’inscrit dans la droite ligne du projet de soutien de l’Union Européenne au Gouvernement malien dans sa politique nationale de lutte contre la propagation du COVID-19. Ce, à travers un don de plus de 70.000 masques avec, à l’appui des kits savonneux, la réalisation des messages vocaux composés par des artistes musiciens maliens et la confection des panneaux avec des slogans attractifs le long des voies publiques et routes nationales. L’objectif est d’informer, d’éduquer, de sensibiliser et de mobiliser au maximum les populations maliennes face au drame imputable à la pandémie dite Coronavirus et de mieux contribuer à la prévention de ses dégâts collatéraux. D’où l’entité sociale visée directement par l’UE repose sur les couches socioprofessionnelles dont les femmes trilleuses d’ordures, les femmes commerçantes et les employés des transports collectifs (Bus-SOTRAMA) de Bamako pour un départ.

C’est dans cette perspective que s’est tenu le présent événement ayant regroupé une foule nombreusede femmes et d’enfants exposées aux risques du virus du COVID-19.

Pour mieux faire passer le message, les partenaires, du côté organisation cérémoniale, ont associé un médecin virologue, Dr Moussa Doumbouya, et des comédiens et humoristes de la troupe culturelle Yelebougou.

Ainsi, le Médecinvirologue a animé en langue nationale bamanan un succinct et brillant exposé sur les modes de transmission du virus, les attitudes à adopter en s’inspirant des mesures barrières commanditées par l’OMS et la gravité de la pandémie au plan socioéconomique.

Dans le même ordre d’idées, les Artistes comédiens ont à leur tour tenu le Public en haleine à travers une série de prestations comiques mais livrant à la fois un message sur fond d’utile et d’agréable.

En somme, c’est sur une note de satisfaction totale que l’Ambassadeur de l’UE et le Représentant du Maire de la Commune IV ont procédé à la remise officielle d’importants lots de masques et de kits savonneux aux Représentants des trois sites de transites d’ordures qu’abrite la ville de Bamako.

Au nom des Bénéficiaires, la Représentante du site de Lafiabougou, Mme Sounko Kampo, a remercié l’heureux Donateur et a promis qu’un usage adéquat en sera fait.

Djankourou

