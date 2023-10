Lutte contre le paludisme : R21 Matrix-M bientôt dans nos hôpitaux

Après le Nigeria, le Ghana et le Burkina Faso, notre pays est retenu par l’OMS pour l’administration du vaccin homologué R21/Matrix-M contre le paludisme. Ce vaccin est destiné aux enfants de 5 à 36 mois. L’annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) et Malaria Research and Training Center (MRTC) avec l’appui du ministère de la Santé et du Développement social.

Après le premier vaccin RTS,S homologué en 2021, le second vaccin contre le paludisme est sur le point d’être opérationnel. Cette nouvelle tombe au moment où notre pays peine encore à relever le défi de “zéro paludisme”. R21/Matrix-M vient en renfort au premier vaccin RTS,S dont la quantité disponible ne couvre pas les besoins de l’Afrique.

“Le R21/Matrix-M assure une efficacité de plus de 73 %. Nous l’avions testé sur 1200 enfants de 5 à 36 mois dans les unités de recherche clinique de Ouéléssébougou et de Bougouni. En termes de sécurité, ce second vaccin est sûr et les résultats sont satisfaisants. Il sera disponible d’ici mi 2024 en quantité suffisante et a un prix abordable”, assure Pr. Alassane Dicko de l’Université des sciences et technologiques de Bamako membre de MRTC.

Ce vaccin devrait donc réduire le taux de paludisme de 80 % chez les enfants de 5 à 36 mois, de 89 % chez les enfants de 5 à 17 mois et 77 % chez les enfants de 18 à 36 mois.

“Face à la problématique du paludisme surtout ses répercussions socioéconomiques sur notre population, la lutte a été placée parmi les priorités du ministère de la Santé et du Développement social. Et la recherche en est un élément essentiel, car la prise de décisions est guidée et éclairée par les résultats de la recherche scientifique. Ainsi le résultat de cette recherche rassure non seulement sur l’efficacité de nos outils de lutte, mais nous permet aussi de développer et de mettre en place de nouveaux outils de lutte”, souligne Youma Sall représentante du ministère de la Santé et du Développement social.

Selon la directrice du PNLP, “l’assainissement reste un défis énormes pour l’éradication de paludisme dans notre pays”, vu que c’est par les eaux stagnantes que les moustiques vecteurs de paludisme prolifèrent.

Développer par l’université d’Oxford en Inde, R21/Matrix-M est le second vaccin antipaludique approuvé et homologué par l’OMS le 2 octobre dernier.

Aïchatou Konaré

