Lutte contre le VIH pédiatrique au Mali : Le REMASPSEN joue sa partition

Le Réseau des Médias Africains pour la Promotion de la Santé et l’Environnement au Mali (REMAPSEN-Mali) a initié le 06 décembre 2023, un atelier d’information sur le VIH pédiatrique à la Maison de la Presse. Organisé en partenariat avec le Bureau Pays de l’ONU-SIDA au Mali, ce rendez-vous du REMAPSEN sur le VIH pédiatrique était le lieu de rappeler que la transmission du VIH mère-enfant n’est plus une fatalité sous nos cieux.

Selon les derniers rapports de l’ONU SIDA (2022), 1, 5 millions d’enfants âgés de 0 à 14 ans vivent avec le Sida dans le monde, une situation qui inquiète et appelle à agir pour changer la trajectoire, indique le Dr Bassirou Diallo représentant d’ONU-SIDA.

A ses dires, la situation au Mali est tout aussi alarmante : plus de 1000 enfants ont été touchés par le VIH en 2022, des chiffres qui exigent que le focus soit mis sur la prise en charge pédiatrique.

Toute chose qui a amené le REMAPSEN a organisé la présente session dont l’objectif était d’outiller et renforcer les médias sur la situation du VIH pédiatrique, et faire d’eux une arme efficace contre la maladie.

« Il n’est pas coutume pour les journalistes d’organiser des conférences, nous sommes généralement des invités pour ce genre d’activité. Mais le combat contre le VIH/SIDA doit être une lutte commune particulièrement le cas des enfants », a soutenu la Coordinatrice nationale du REMAPSEN, Fanta Diakité. Qui a joint ses propos à ceux du Dr Diallo pour signaler l’urgence d’action du VIH pédiatrique au Mali comme au reste de la sous-région.

Des actions qui passent par la bonne information sur la maladie, la sensibilisation de la population à la prévention, au dépistage précoce ainsi que la prise en charge.

Car comme expliqué par le Dr Diallo, la transmission du VIH mère-enfant ne doit plus se faire pour cause ceci n’est plus une fatalité de nos jours avec l’évolution des techniques et technologie. Il invite d’ailleurs les femmes enceintes à aller se faire dépister.

Autre de ses recommandations pour pallier cette problématique, il sollicite une large couverture des services PTME dans les établissements en charge des consultations prénatales, la mobilisation de personnels qualifiés, la disponibilité des produits de santé sur les sites mais surtout accroître le financement en faveur de la lutte.

Pour la Coordinatrice du REMAPSEN Mali, le mois de décembre est le lieu pour tout un chacun de jouer un rôle crucial pour l’éradication de l’épidémie du VIH/ SIDA.

« La commémoration du 1er décembre, Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida vise à rappeler les acquis et les défis pour que chaque acteur puisse s’engager dans la prévention et de la prise en charge des personnes infectées et affectées par la maladie. C’est également une opportunité pour mobiliser tous les acteurs des secteurs public, privé, de la société civile et des partenaires techniques et financiers afin de renforcer leurs engagements pour une réponse internationale, nationale et locale plus vigoureuse et efficace en vue de l’élimination du VIH/SIDA d’ici l’horizon 2030. », a déclaré Fanta Diakité.

Khadydiatou SANOGO/maliwe.net

Commentaires via Facebook :