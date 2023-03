Mali : 7897 cas de tuberculose dépistés en 2022

En prélude à la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, célébrée le 24 mars de chaque année, le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec le Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Mali, a organisé une conférence de presse, le jeudi 23 mars, à Bamako. C’était sous l’égide du Dr Hamadoun Dicko, conseiller technique au département de la santé.

Au Mali, la tuberculose demeure un problème de santé publique. En 2022, 7897 cas de tuberculose toutes formes confondues (nouveaux cas et rechutes) ont été dépistés dans le pays sur près de 11 282 cas attendus soit un taux de détection de 70%. En dépit de ce chiffre encourageant, la détection de cas de tuberculose demeure difficile dans le pays.

Le Mali a enregistré 82% de succès au traitement pour 90% attendus et 8% de décès. Ce qui représente tout de même 500 décès par an. Un nombre de décès plus élevé que celui de la Covid-19. « Les décès sont liés au retard diagnostic et à la dénutrition », a expliqué le coordinateur de la Cellule Sectorielle de lutte contre le VIH Sida, la Tuberculose et les Hépatites virales.

C’est pourquoi, Dr Youssouf Diallo a plaidé pour un dépistage rapide. « Quand on a une toux de plus 15 jours, il faut se rendre à l’hôpital pour se faire dépister de la tuberculose », a-t-il expliqué. Il a indiqué que la tuberculose est une maladie dont la prise en charge peut se faire sur toute l’étendue du territoire national, ajoutant que le traitement est gratuit.

Pour sa part, le Pr Yacouba Toloba, pneumologue à l’Hôpital du Point G a indiqué que le Mali dispose de moyen pour traiter la tuberculose. Et le traitement ne dure que six mois, a-t-il expliqué. D’après lui, le pays compte aujourd’hui une cinquantaine de personnes atteintes par la maladie, qui sont sous traitement dans les structures de santé. Les régions du Mali sont touchées par la maladie.

Le thème retenu de pour cette année : « Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose » transmet un message d’espoir, selon lequel il est possible de revenir sur la bonne voie pour renverser la tendance à l’épidémie de la tuberculose. Ce thème en mot, attire l’attention sur la tuberculose et notre pouvoir collectif pour mettre fin à la tuberculose d’ici 2030 et donc atteindre l’Objectif du Développement Durables (ODD), a expliqué Le Dr Hamadoun Dicko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social.

Il convient de rappeler que la décision de célébrer la journée mondiale de lutte contre la tuberculose remonte à 1982, au centenaire de la découverte par Robert Koch en 1882 du bacille responsable de la tuberculose.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :