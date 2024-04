Mali : avec plus 3, 33 millions de cas confirmés, le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité

Avec plus 3, 33 millions de cas confirmés de paludisme dont 1 191 décès, le paludisme constitue la première cause de morbidité et de mortalité. Ces chiffres ont été révélés, jeudi, par le secrétaire du secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr Abdoulaye Guindo lors de la cérémonie de lancement de la 17e édition de la Journée Mondiale couplée à la Semaine Nationale de Lutte contre le Paludisme sur le terrain Calcio de Quinzambougou en commune II du district de Bamako

Le paludisme est, à ce jour, l’une des plus grandes préoccupations de santé publique en Afrique subsaharienne étant donné que la maladie constitue une des premières causes de morbidité et de mortalité dans nos pays. « En 2022, l’Afrique a enregistré en elle seule environ 94 % des cas de paludisme et 95 % des décès dus au paludisme dans le monde », a rappelé le Représentant résident du Bureau de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) Mali, Christian Itama Mayikuli.

Placée sous le thème : « Promouvoir l’équité en santé, l’égalité des genres et les droits de l’homme », la célébration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, qui se tient dans un contexte marqué par la découverte des premiers vaccins contre la maladie, constitue une occasion d’attirer l’attention des décideurs sur la nécessité de poursuivre les investissements et les innovations dans le domaine de la recherche sur cette maladie. Bien qu’elle soit évitable et traitable, le paludisme continue d’avoir des conséquences dévastatrices sur la santé et les moyens de subsistance des populations à travers les pays.

« Au Mali, la lutte contre le paludisme est l’une des priorités de la politique nationale de santé », a déclaré le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social. Citant les données du Système Local d’Information Sanitaire, Dr Abdoulaye Guindo a indiqué que le paludisme constitue la première cause de morbidité avec un taux de 37,7% et de mortalité avec un taux de 24,4%. Les établissements de santé ont enregistré plus de 3, 33 millions de cas confirmés de paludisme dont 1 191 décès.

230 milliards de Fcfa dans le programme de lutte contre le paludisme

Face à cette situation, le gouvernement, avec l’appui de ses Partenaires Techniques et Financiers, a entrepris des actions synergiques de lutte contre cette maladie. Il s’agit de la gratuité du traitement pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes ; la gratuité des tests de diagnostic rapide ; l’organisation des campagnes de chimio prévention chaque année et les campagnes de distribution des Moustiquaires Imprégnées d’Insecticides (MII) tous les trois ans sur toute l’étendus du territoire.

Ce qui a permis d’enregistrer des résultats probants. Toute chose saluée par l’ambassadrice des Etats-Unis au Mali, selon qui notre pays avec l’appui du gouvernement américain a accompli de grands exploits dans la lutte contre le paludisme. Selon Rachna Korhonen, le gouvernement des Etats-Unis a investi, depuis 2008, 388 millions de dollars soit 230 milliards de Fcfa dans le programme de lutte contre le paludisme.

La cérémonie a été marquée par la présentation de sketch sur le rôle de la population dans la lutte contre le paludisme et des prestations d’artistes.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

