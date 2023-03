Mali : le pays s’inscrit dans l’objectif d’élimination des maladies tropicales négligées

Le ministère de la Santé et du Développement social, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers du Mali, a organisé le mardi 14 mars une rencontre sur la validation politique du plan de durabilité des acquis de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) à chimiothérapie préventive. C’était sous l’égide du Dr Youma Sall Coulibaly, conseillère technique au département de la santé.

Le Mali, comme la plupart des pays sub-sahariens, paie un lourd tribut aux maladies tropicales négligées (MTN) dont plusieurs sévissent dans le pays avec bien souvent des territoires de co-endémicité. Le Mali adhère, de ce fait, à la feuille de route de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’élimination des maladies tropicales négligées (MTN). Il s’inscrit dans l’objectif d’élimination en ce qui concerne la filariose, lymphatique, le trachome et l’onchocercose, et de contrôle pour la schistosomiase et les géo helminthiases.

Le processus d’élaboration et d’affinement du plan de durabilité a été conduit dans un contexte participatif et inclusif. Le plan prend en compte toutes les interventions et actions de lutte visant l’atteinte des objectifs d’élimination et de contrôle et met un accent particulier sur les ressources domestiques pour renforcer la viabilité à long terme des interventions et une meilleure appropriation nationale.

Les MTN demeurent encore un problème de santé publique. Selon la conseillère technique au ministère de la Santé et du Développement social qui cite l’OMS 4,2 milliards de personnes dans le monde réparties dans 149 pays sont à risque des MTN. Au Mali, les premières enquêtes ont montré que les MTN sont réparties dans l’ensemble du territoire national, a indiqué Dr Youma Sall Coulibaly.

A l’en croire, le Mali a adopté depuis 2007 une stratégie d’intégration de traitement de masse (TDM) contre les MTN à chimiothérapie préventive à travers le soutien de l’USAID, avec la mise en œuvre des directives de l’OMS pour l’élimination et le contrôle des MTN à travers trois plans stratégiques (2007-2011, 2012-2016 et enfin 2017-2021). « La mise en œuvre de ces différents plans stratégiques a permis d’atteindre des résultats satisfaisants comme l’arrêt du traitement de masse contre le trachome, la filariose lymphatique, les géo helminthiases, le développement et la soumission du dossier d’élimination du trachome à l’OMS », a-t-elle expliqué.

Toutefois, la conseillère MTN au Bureau de l’OMS au Mali a appelé au renforcement des acquis. « Nous devons renforcer le soutien mondial aux pays où la charge des MTN est la plus élevée, et continuer de faciliter l’appropriation par les pays et la durabilité des programmes de lutte contre les MTN grâce à de nouvelles approches de financement et de mise en œuvre », a précisé Dr Tako Ballo.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

