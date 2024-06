Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées, le ministère de la Santé et du Développement social en collaboration avec le Bureau de l’OMS au Mali a organisé, jeudi 30 mai, une cérémonie au CICB. Une occasion mise à profit pour évoquer les avancées de l’élimination et de l’éradication de ces maladies.

La célébration de la journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) vise à informer et sensibiliser l’opinion nationale et internationale sur les acquis, les difficultés, les défis, les perspectives des programmes des MTN. La célébration de la journée renforce notre conscientisation, notre responsabilisation et notre engagement à mener une lutte sans merci contre les MTN. Le thème retenu cette année est : « S’unir, agir, éliminer ».

Les MTN, qui sont associées à la stigmatisation et à l’exclusion sociale, constituent un groupe diversifié d’affection qui sévissent principalement dans les populations pauvres. Elles sont dues à différents agents pathogènes (virus, bactéries, parasites, champignons ou toxines) et ont des conséquences sanitaires, sociales, et économiques dévastatrices. En fin 2023, 50 pays avaient éliminé au moins une MTN, ce qui correspond à la moitié de la cible de 100 pays fixée pour 2030, des centaines de millions exposées aux MTN sont traitées ou soignées chaque année.

A cette occasion, le Représentant Résident du bureau de l’OMS au Mali, Christian Itama Mayikuli, a félicité l’engagement soutenu du ministère de la santé pour les résultats obtenus dont l’élimination du trachome en tant que problème de santé publique en 2023, ainsi que pour les actions en cours et déjà très avancées vers l’élimination du ver de Guinée, de l’onchocercose, de la filariose lymphatique (dossier en cours d’élaboration, finalisation et de schistosomiases/géo helminthiases.

Concernant la contribution de l’OMS dans cette lutte au Mali, en 2023, il a indiqué que l’OMS a continué à jouer son rôle de plaidoyer auprès des firmes pharmaceutiques en faveur de la lutte contre ces maladies et de servir de couloir de transmission des médicaments de masse. « L’OMS a porté son appui dans la riposte contre la rage bien qu’insuffisant où 8479 animaux majoritairement les chiens ont été vaccinés à Bamako, Koulikoro, Ségou et Koutiala », a-t-il rapporté.

Au Mali, les MTN constituent un véritable problème de santé publique au Mali, a déclaré Dr Dounanké Diarra, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. C’est pourquoi, le Mali s’est investi résolument à les combattre avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers.

Pour ce faire, à l’instar des autres pays, le Mali a mis en œuvre les directives de l’OMS pour l’élimination et le contrôle des MTN. « Ce qui fait que les MTN ont connu depuis quelques années un net recul au Mali, mais la plupart d’entre elles ne sont toujours pas éliminées », a-t-il insisté. D’où son appel à intensifier la lutte contre ces maladies. Avant de conclure, Dr Dounanké Diarra a indiqué que les interventions contre les MTN comptent parmi les mesures qui contribuent à l’instauration de la couverture sanitaire universelle.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

