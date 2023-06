Le Secrétaire Exécutif du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida Dr Ichiaka Moumine Koné et ses partenaires, dont le Directeur Pays de l’ONUSIDA M.Marc Saba et le Représentant Pays de la FAO M.Mansour N’DIAYE, ont effectué une visite à l’hôpital SOMINE DOLO de Sevaré le 13 juin dernier. Cette démarche avait pour but de s’enquérir des conditions de dépistage du VIH, le suivi biologique et d’autres services concernant le VIH et le Sida dans la 5eme région.

Seul hôpital de deuxième référence dans la région de Mopti, la délégation a pu mesurer le rôle crucial que joue cette structure en drainant un nombre quotidien important d’usagers issues des différentes localités de la Venise du Mali.

Selon le Directeur Pays de l’ONUSIDA M.Marc Saba “cette visite conjointe -FAO,ONUSIDA, HCNLS- a été motivée par le fait que nous travaillons ensemble, donc nos cibles sont les mêmes que ceux de la FAO raison pour laquelle nous avons estimé important de mutualiser nos efforts en intégrant des programmes de prévention dans les programmes de développement. Nous avons eu raison d’organiser cette visite car il est possible de travailler ensemble pour renforcer mutuellement en terme de riposte au VIH Sida, avoir une population en bonne santé et dont la sécurité alimentaire est garantie”.

Au cours de la visite le Dr Ichiaka Moumine Koné et ses partenaires ont discuté avec le personnel pour mesurer les difficultés rencontrées et entendre leurs suggestions.

Pendant les échanges, le chef service laboratoire de l’hôpital Pr Modibo Coulibaly a tenu à exprimer les besoins de la structure en termes de plateau technique à la délégation. Il a aussi souhaité une amélioration de leur condition de travail pour lutter efficacement contre le VIH/Sida.

Pour sa part,le professionnel de santé Dr Ichiaka Moumine Koné a indiqué que l’initiative “Mopti région résiliente sans Sida je m’engage” est une dynamique qui engage beaucoup de partenaires comme l’ONUSIDA, l’UNICEF,le PNUD, la FAO.

Selon lui, cette initiative doit améliorer beaucoup de composantes pour faire participer d’autres agences du Système des Nations Unies. “Nous avons déjà un acquis qu’il faut beaucoup renforcer pour pouvoir étendre cette expérience sur d’autres régions afin d’ éliminer la pandémie.Un engagement sans faille du Système des Nations Unies, du gouvernement malien et de la société civile est nécessaire pour la lutte contre le sida et son élimination d’ici 2030” a t’il souligné.

A la fin de la visite,la délégation a été satisfaite de la disponibilité des services et de l’engagement du personnel.Le Secrétaire Exécutif du HCNLS Dr Koné a ténu à remercier le chef du département de la santé pour son engagement dans la lutte contre cette pandémie.

Signalons que l’excellente réputation qu’a maintenant le Secrétariat Exécutif du HCNLS, Dr Ichiaka Moumine Koné la doit à son opiniâtreté, à sa manière franche de parler du VIH/Sida et à l’attitude compatissante qu’il adopte vis à vis des personnes vivant avec le VIH Sida pour l’amélioration leur condition de vie.

Hatouma Traoré

