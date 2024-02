Dans le cadre des œuvres sociales du président de la Transition, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l’Etat, trois nouveaux centres de dialyse à Bamako ont bénéficié d’un appui en intrants de dialyse lors d’une cérémonie organisée au Centre de santé de référence (CS-Réf) de Lafiabougou, en Commune IV du district de Bamako, le vendredi 16 février 2024.

La remise symbolique des intrants de dialyse a eu lieu en présence du conseiller spécial du président de la Transition, de la ministre de la Santé et du Développement social, du directeur administratif et financier de la présidence, des responsables du CS-Réf de Lafiabougou et des élus communaux.

Les intrants de dialyse, comprenant des reins artificiels, des kits de branchement et de débranchement, des sérums salés et glucosés, des bicarbonates, des lignes de dialyse, entre autres, ont été remis par Aguibou Dembélé, conseiller spécial chargé des actions sociales, à Mme la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, afin de couvrir les besoins des centres pendant au moins un mois.

Aguibou Dembélé a souligné que depuis l’ouverture des unités de dialyse à Bamako, le président de la Transition prend en charge les kits de dialyse dans le but de soulager la souffrance des malades dialysés et d’appuyer le département de la Santé.

Après la remise des intrants, le conseiller spécial et sa délégation ont visité l’unité en question où ils ont pu échanger avec les patients dialysés, témoins de leur reconnaissance envers le geste du président de la Transition. M. Dembélé s’est réjoui de l’état du centre et a exprimé son appréciation pour la prise en charge des installations, félicitant le médecin-chef du CS-Réf de Lafiabougou et toute son équipe pour leur dévouement envers les patients dialysés.

Cette initiative sera également étendue aux autres nouvelles unités de Bamako dans le cadre des actions sociales du Président de la Transition.

