A travers un communiqué signé par la 1ère vice-présidente de l’association des malades dialysés de Gavardo, Sana Nantoumè, sollicite l’appui du président de la transition, le colonel Assimi Goïta pour trouver une solution définitive aux machines de dialyses de l’hôpital Gavardo de Sebenicoro.

Cette association de malade compte énormément sur le président de la transition afin de débloquer leur situation. ‘’ Dans le souci de trouver une solution urgente à ce problème dont en dépendent nos vies, nous venons par la présente solliciter auprès de votre haute bienveillance une aide financière ou matérielle (générateurs « machines de dialyse ») pour la reprise des activités d’hémodialyse dans notre centre d’hémodialyse à l’hôpital Mali Gavardo de Sebenicoro. En vous souhaitant bonne réception et sachant compter sur votre disponibilité légendaire et par votre engagement sans faille à nous accompagner’’, a-t-il souhaité. Pour cette association, les personnes atteintes de cette maladie sont au nombre 82 dont 45 femmes et 37 hommes, l’âge minimum est de 12 ans et le maximum est de 65 ans. L’association des malades dialysés à l’hôpital Gavardo de Sebenicoro, leur centre regorge toutes sortes de personne sans distinction de races, d’ethnies, de religions ni de nationalités. ‘’ Vu les difficultés rencontrées dans notre unité d’hémodialyse liées à l’arrêt récurent des machines de dialyses pour panne, trois (3) machines, neuf (9) fonctionnement aux ruptures répétitives des consommables (kit de dialyse)’’ a-t-il signalé.

Pour épauler leur association, les 82 malades dialysés ont braqué les yeux sur le chef de la transition. A travers son fonds de solidarité, les malades dialysés de l’hôpital Gavardo de Sebenicoro comptent sur Assimi Goïta.

A titre de rappel, récemment, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a offert des médicaments, des matériels au ministère de la Santé et du Développement Social pour contribuer à l’amélioration du plateau technique sanitaire au Mali à travers son fonds de solidarité. Toujours en abordant dans le même sens, plusieurs forages ont été offerts aux Maliens pour faciliter l’accès à l’eau.

L’association des malades dialysés de l’hôpital Gavardo de Sebenicoro souhaite que le président de la transition réagisse dans le même sens.

Diak

