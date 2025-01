Le Plan de réponse humanitaire 2025 du Mali a été lancé, ce mardi 21 janvier 2025 au Centre International de Conférence de Bamako. C’était sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré. En présence du ministre Commissaire à la Sécurité alimentaire.

Le Plan de réponse humanitaire 2025 du Mali a été adopté à l’issue d’un processus de six mois qui a débuté par des consultations au niveau local. Selon Lucien Simba, Chef du Bureau Adjoint à OCHA Mali, sur les 43 cercles, seulement 8 cercles ne sont pas cernés par le plan de réponse humanitaire 2025. Les zones frontalières avec la Mauritanie, le Burkina et le Niger sont les plus les plus concernés par le plan. Lucien Simba informe que le nombre de personnes ciblées entre 2024 et 2025 est passé de 53 à 73 % des personnes dans le besoin.

En 2025, 6,4 millions personnes (soit 27% de la population) ont besoin d’assistance humanitaire au Mali. Parmi elles, 4,7 de personnes sont ciblées par le Plan 2025 dans des domaines aussi divers que la santé, l’éducation, la sécurité alimentaire, la nutrition, l’hygiène et l’assainissement. Dans son mot de lancement du plan, le ministre Colonel Assa Badiallo Touré a salué l’engagement en 2024 des acteurs humanitaires notamment avec les inondations à Bamako et à l’intérieur du pays.

« Cet engagement sera maintenu en 2025 », a-t-elle souhaité, en pointant du doigt l’accentuation des phénomènes climatiques extrêmes notamment la canicule, l’inondation ou encore la remontée des eaux du fleuve Niger dans plusieurs localités à travers le pays. L’année 2025 sera marquée, selon Mme le ministre de la Santé, par le renforcement des outils de lutte contre les inondations, à l’appui aux couches vulnérables avec des centres d’accueil dont un centre à Bamako.

Le Colonel Assa Badiallo Touré a salué l’ambitieux Plan de réponse humanitaire 2025 du Mali estimé à 771,3 millions de dollars. Tout en remerciant les donateurs, le ministre les a appelés à rehausser leur engagement pour le Mali. « Les solutions humanitaires ne doivent pas souffrir de la géopolitique mondiale », a fait savoir le Colonel Assa Badiallo Touré, avant de lancer officiellement le plan.

Mali… 191 000 réfugiés

En 2024, seuls 38% du financement requis dans le cadre du Plan de Réponse Humanitaire ont été mobilisés. Pour l’année 2025, le Coordinateur par intérim de l’action humanitaire au Mali Khassim Diagne est confiant. « Il est urgent que l’ensemble de la communauté humanitaire et des bailleurs de fonds renouvellent leur engagement pour répondre aux besoins humanitaires essentiels », a-t-il indiqué au lancement du plan.

Khassim Diagne a remercié le Mali pour l’asile qu’il offre aux réfugiés. En ce mois de janvier 2025, le Coordinateur par intérim de l’action humanitaire informe que 191 000 réfugiés et demandeurs d’asile sont présents au Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

