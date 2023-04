Pr. Alkadry Diarra, Président du Conseil national de l’Ordre des médecins du Mali Une riche carrière académique et professionnelle doublée d’une vie associative intense

Plébiscité à la tête du Conseil national de l’Ordre des médecins du Mali le 1er avril 2023 à la Maison des aînés de Bamako avec 500 voix d’écart, le professeur agrégé d’urologie Alkadri Diarra aura à charge de diriger désormais la destinée de cette association pour la période 2023-2028. Déjà en terrain connu pour avoir été vice-président du bureau sortant, le nouveau président du Conseil national de l’Ordre des médecins a derrière lui une riche carrière académique et professionnelle doublée d’une vie associative intense au service de la médecine.

Détenteur d’un doctorat en médecine générale à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie (FMPOS) Bamako, Pr. Alkadri Diarra a obtenu plusieurs attestations et effectué des stages approfondis, notamment le stage en chirurgie parallèlement à la thèse de janvier 2004 à avril 2006 au Centre de santé de référence de Niono, 2008.

C’est en 2009 qu’il s’est envolé pour le Maroc au service d’urologie CHU Hassan II Fès/Maroc pour sa spécialisation sur une période de 5 ans. Laquelle a été enrichie par une attestation en épidémiologie d’intervention par l’Agence de médecine préventive (AMP) obtenue à la 11e édition de l’Informatique et l’épidémiologie d’information appliquées en Afrique (IEIAA 11e) au Bénin.

Durant sa riche carrière professionnelle, le désormais président de l’Ordre des médecins fût chef de service de chirurgie générale dans les districts sanitaires de Kolondièba et Bougouni respectivement de 2006 à 2008 et de 2008 à 2009 dans la région de Sikasso (Mali). Un fait marquant, il a été le premier médecin à faire une chirurgie de la prostate dans les 2 districts suscités.

Toujours porté sur la recherche du savoir, le Pr. Alkadri Diarra a décroché en 2011 un diplôme interuniversitaire en communication médicale scientifique délivré par Université Fès/Maroc et Bordeaux 2 /France suivi en 2012 d’un autre diplôme universitaire en pédagogie des sciences de la santé délivré par Université Victor Segalen Bordeaux 2 /France.

Notons également qu’il a effectué un stage à Urology & Nephrology Center of Mansoura en Egypte (stage pratique en : endourologie, onco-urologie, pelviperineologie, urologie pédiatrique et transplantation rénale). Et a été auréolé d’un autre sésame délivré par l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès/Maroc. S’y ajoute un stage hospitalier à l’hôpital Saint Joseph de Marseille.

Le président de l’Ordre des médecins est très actif dans la vie associative. Ainsi, il est membre fondateur de l’Association malienne d’urologie (Amu) et fait partie aussi des fondateurs du syndicat des médecins du Mali (Symema).

Avant qu’il ne soit porté à la présidence de l’Ordre des médecins du Mali lors des dernières assises, il fut vice-président du Conseil national de l’ordre des médecins du Mali (Cnom) depuis 2018 et est président de la Commission médicale d’établissement du CHU Luxembourg depuis avril 2020.

Tout ce parcours professionnel enrichissant fut couronné de l’obtention du titre maître de conférences agrégé en urologie-andrologie en 2022 Abidjan en Côte d’Ivoire.

Rappelons que Pr. Alkadri Diarra a encadré 15 thèses de médecine à la FMOS/USTTB, l’Université Kankou Moussa et l’Université scientifique libre de Bamako de 2016 à nos jours et a participé à une vingtaine de congrès scientifiques nationaux et internationaux

Il est l’auteur de 60 articles publiés dans les revues avec comité de lecteur et est aussi auteur de 2 ouvrages publiés dans les éditions universitaires européennes.

En clair, c’est ce riche parcours que le désormais vice-président de l’Ordre des médecins compte mettre au profit de leur structure avec naturellement le soutien du bureau et des membres du Conseil.

Kassoum Théra

