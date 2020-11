Protection des vidangeurs contre les maladies : La campagne lancée

Dans le but de protéger les vidangeurs contre les maladies auxquelles ils sont exposés comme la Typhoïde, le tétanos, la fièvre jaune, la méningite etc., l’Association Action pour l’Assainissement la Lutte contre l’Insalubrité et les Pollutions au Mali (ASALIP-Mali), en partenariat avec l’association Borda et l’ambassade d’Allemagne, a initié une campagne de vaccination des vidangeurs. La campagne a été lancée le samedi à l’hôtel Colibri par le conseiller technique du ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, Drissa Traoré, avec à ses côtés, le chef de la coopération au développement de l’ambassade d’Allemagne au Mali, le Directeur pays de Bordas ainsi que le président de ASALIP-Mali.

Le Président de l’Association Action pour l’Assainissement la Lutte contre l’Insalubrité et les Pollutions au Mali (ASALIP-Mali), Samou Samaké, a entamé ses propos en dévoilant que cette campagne a été initiée dans le but de protéger les membres de l’association contre les dangereuses maladies auxquelles le travail les expose chaque jour. Selon lui, ces différents vaccins qu’ils recevront constitueront des gages pour eux. Mme Diallo Badji, secrétaire générale exécutive d’Assalip-Mali, a tenu à attirer l’attention sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail de ses adhérents. Elle a signalé qu’ils sont exposés aux maladies car en contact direct avec le contenu des latrines et que cette campagne de vaccination leur prémunira contre des maladies comme la fièvre jaune, la typhoïde, le tétanos, la méningite, l’hépatite B etc. Elle a dévoilé que le coût de l’opération s’élève à 18 millions et qu’ils ont été aidés par l’ambassade d’Allemagne au Mali. Quant au Chef de la coopération au développement de l’ambassade d’Allemagne au Mali, Andreas Hartman, il a rappelé que l’Allemagne a été le premier pays à reconnaître le Mali indépendant et que depuis que son pays à été à côté du Mali. « Nous sommes heureux d’accompagner des initiatives du genre pour protéger les vidangeurs contre les maladies dangereuses. Les vidangeurs travaillent dans des conditions difficiles et nous les accompagneront afin de soulager leurs chagrins ». Le Représentant du ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement Durable, Drissa Traoré, a salué l’initiative qui, à ses yeux, contribuera significativement à protéger les acteurs du secteur. Il a reconnu qu’ils sont exposés à diverses maladies et que cette campagne de deux jours sera une aubaine pour eux. Signalons que durant cette campagne, plus de 300 vidangeurs recevront des vaccins.

Moussa Samba Diallo

