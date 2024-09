Sante et du développement social : Visite des services déconcentrés

Afin de donner une lueur d’espoir aux populations victimes des intempéries, le ministre Assa Badiallo Touré demande la conjonction des idées, la synergie des moyens et ordonne que “chaque agent de son département se considère comme un humanitaire”.

Après une dizaine de structures relevant de son département, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badiallo Touré, a poursuivi sa visite dans les locaux du Centre national d’information, d’éducation et de communication pour la santé (Cniecs) et de l’Agence nationale d’évaluation et d’accréditation des établissements de santé (ANAES) avec le même objectif : s’enquérir de leur fonctionnement et les encourager à faire davantage, car aucun effort n’est de trop pour soulager la population.

Après une visite guidée, la directrice générale du Cniecs, Mme Magassa Alimata Ouattara, a fait part des difficultés qui sont, entre autres, le dépassement du cadre organique de 40 %, l’insuffisance de main-d’œuvre qualifiée et en nombre, l’insuffisance de matériels de pointe dans les studios d’enregistrement et dans la salle de montage, la vétusté du parc auto et la dégradation du local.

Le personnel qui n’avait pas vu la présence dans leurs locaux d’un ministre depuis plus de 20 ans, a, dans une atmosphère conviviale, manifesté sa satisfaction lors de cette visite qui les rassure.

Le directeur Sekouli Fadiadji Touré de l’ANAES, anciennement appelée l’Agence nationale d’évaluation des hôpitaux jusqu’en 2022, a rappelé l’importance de la mission de cette Agence qui consiste à l’évaluation externe des établissements de santé en ce qui concerne la qualité des soins, la maîtrise des coûts et l’impact en termes de santé publique et médico-économique.

Ensuite, il a énuméré les difficultés qui existent : l’insuffisance des ressources humaines qualifiée et en nombre, la vétusté du parc-auto, l’insuffisance de ressources financières allouées par l’Etat, l’exigüité et la vétusté des locaux et des équipements de l’ANAES.

Le ministre s’est félicité de l’accueil chaleureux dans les services respectifs et a pris bonne note des besoins exprimés, même si la conjoncture dans laquelle se trouve le pays fait que les moyens sont limités. “Vu la situation socio-politique du pays, nous devons serrer la ceinture pour atteindre nos objectifs en exécutant les missions respectives avec les moyens disponibles”, a-t-elle dit.

Mme le ministre a invité les 54 services relevant de son département à faire preuve d’équité et de justice dans le travail et à cultiver la paix et la cohésion. En cette période de catastrophes naturelles, elle a souhaité que “chaque agent de son département se considère comme un humanitaire”. Pour cela, la conjonction des idées et la synergie des forces doivent prévaloir pour donner de l’espoir aux milliers de populations victimes d’inondations.

Au Cniecs, le colonel Assa Badiallo leur a demandé d’intensifier la communication auprès de la population et des autorités municipales pour un changement de comportement consistant à libérer, curer régulièrement les caniveaux et à garder les ordures loin des eaux des pluies.

Mah Thiam

