A la tête d’une forte délégation composée des directeurs des organismes de protection sociale (INPS, CMSS, Canam, Anam), la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré vient de séjourner au Royaume du Maroc dans le cadre de la coopération avec le Mali. Il s’agissait de s’inspirer de l’expérience marocaine dans les domaines de la santé et de la protection sociale. Ce fut une belle expérience pour la délégation malienne, qui a pu visiter plusieurs structures sanitaires dont l’Hôpital militaire de Rabat.

Le 29 février 2024, Mme la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, a participé à la cérémonie d’ouverture de la 11e conférence africaine sur la santé sexuelle et reproductive au Maroc organisée par l’Association marocaine de planification familiale (AMPF) et placée sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette conférence a pour objectif de renforcer les Objectifs durable de développement (ODD) 3 et 5 et se veut être une plateforme d’échanges et de réseautage en vue d’identifier et de renforcer les politiques et les bonnes pratiques dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive au niveau du continent africain.

A cet événement, plus de 500 invités du continent étaient présents avec une présence effective des premières Dames de la Zambie et de la République centrafricaine.

Dans son allocution, Mme la ministre de la Santé et du Développement Social a mis un accent particulier sur les progrès réalisés au Mali dans le domaine de la santé de la reproduction et des défis à relever pour l’amélioration de la santé de la mère, de l’adolescent et des jeunes au Mali.

Lors de son séjour à Rabat, la délégation malienne conduite par de Mme la ministre de la Santé et du Développement social s’est rendue à la direction générale de l’Agence nationale d’assurance maladie du Maroc pour une visite de travail sur l’expérience marocaine dans la prise en charge des indigents et les mécanismes de couverture d’assurance maladie obligatoire. En effet, le directeur général de l’Anam-Maroc, Dr. Khalid Lahlou et son équipe ont tour à tour fait une présentation sur l’historique de l’Anam, les missions et les réformes en matière de régulation du système d’assurance maladie du Maroc de 2005 à nos jours. A l’issue de cette présentation, le colonel Assa Badiallo Touré a exprimé sa totale satisfaction suivant la présentation et la réponse aux questions soulevées par les siens et a par ailleurs indiqué que ce modèle marocain ayant trait avec le système malien permettra aux techniciens présents de corriger les insuffisances pour améliorer la prise effective et efficace des sujets.

Après l’Anam-Maroc, le colonel Assa Badiallo Touré et sa délégation ont visité l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat. Il s’agissait de s’enquérir de l’expérience marocaine dans le domaine des prises en charge des malades, de l’acquisition des équipements, de la gestion administrative et de la formation ainsi que la recherche.

Au cours de cette visite, les experts maliens se sont enquis des installations de l’hôpital, après s’être rendus au pavillon des urgences et divers autres services médicaux et chirurgicaux, ainsi qu’aux services techniques et radiologiques.

La partie marocaine a saisi cette opportunité pour mettre en relief les efforts que mène le Maroc pour assurer la formation continue du personnel médical malien. Selon le directeur général de l’hôpital, plusieurs médecins militaires et paramédicaux maliens sont en formation dans cet établissement.

Pour sa part, le colonel Assa Badiallo Touré a exprimé sa profonde gratitude pour les efforts que les plus hautes autorités marocaines produisent pour appuyer le Mali dans le domaine de la formation des personnels médicaux et qu’elle mettra tout en œuvre pour que de telles initiatives demeurent pour le renforcement de la capacité du personnel malien dans le but de la prise en charge adéquate des populations maliennes.

Dimanche 3 mars 2024, le colonel Assa Badiallo Touré et sa délégation ont été reçues par son homologue Mme Aawatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille du Maroc. Après un entretien en tête-à-tête avec son homologue, s’en est suivie une réunion élargie d’échanges et de partage d’expériences de plus de 2 heures d’horloge entre les hôtes du jour et la partie marocaine.

Le ministre Aawatif Hayar, dans son exposé, a parlé sur les innovations entreprises depuis 2021 date à laquelle elle a été nommée à la tête de ce département. C’est ainsi qu’elle a parlé, entre autres, de la mise à disposition de l’aide directe aux indigents ; le financement de projets des personnes en situation d’handicapes. Sans oublier la création de centres d’accueil pour la prise charge psychosociale des femmes ; la digitalisation du système de protection sociale ; la création des centres de prises en charge des femmes victimes des VBG ; la création des crèches permettant aux femmes allaitantes de garder les nourrissons pour aller travailler…

La ministre a ensuite souligné qu’elle reste aussi très satisfaite de l’expérience malienne et que son département va désormais s’inscrire à réfléchir pour choisir un mois dans l’année pour la promotion de la solidarité et qu’elle portera le message aux plus hautes autorités de son pays pour bâtir la Maison des Pupilles du Maroc comme au Mali. Avant de clore, elle a signifié que de tels créneaux d’échanges et de travail pourront permettre aux deux parties d’améliorer leur système de protection sociale.

Le colonel Assa Badiallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social, a aussi noté toute sa satisfaction pour l’accueil réservé à elle et sa délégation et a invité les siens à s’inspirer du système marocain pour renforcer les acquis que le ministère dans la protection sociale.

La dernière étape de la visite de travail et d’échanges de Mme la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré et sa délégation, a été le Centre national Mohammed VI des Handicapés et le Centre de l’insertion socioprofessionnelle des personnes vivant avec un handicap.

Lundi 4 mars 2024, le colonel Assa Badiallo Touré et sa délégation ont été reçus par son homologue le Pr. Khalid AIT Taleb, ministre en charge de la Santé et de la Protection sociale du Royaume de Maroc. Après les cérémonials d’accueil séculaire réservé aux hôtes du jour, s’en est suivie une réunion élargie d’échanges et de partage d’expériences entre la délégation et la partie Marocaine. Ainsi, au cours de cette réunion, les discussions ont mis en lumière les sujets d’intérêt commun et les voies de dynamiser davantage le cadre d’échanges entre les deux pays. Aux dires de Pr. Khalid, son département a réalisé de nombreux progrès en matière de protection sociale avant d’ajouter que beaucoup d’autres projets sont en réflexion pour rendre effectif la couverture de santé à tous les Marocains et avec l’adoption d’une politique basée sur l’accessibilité flexible des produits pharmaceutiques aux patients. Le colonel Assa Badiallo Touré a noté avec satisfaction la qualité des échanges et l’expérience marocaine dans la formation et l’insertion des personnes vivant avec un handicap, elle a aussi indiqué que son département mettra tout en œuvre pour travailler de concert avec les techniciens marocains pour s’imprégner de leur système.

Elle a par ailleurs instruit son équipe qu’une suite diligente soit donnée à cette mission pour imprimer une cadence aux réformes à entreprendre incessamment dans le secteur de la santé et du développement social.

En effet, au terme de cette réunion élargie, les deux parties ont exprimé leur volonté d’affermir davantage les échanges pour parvenir à un système au service du peuple.

XXXXX

Maroc-Mali :

Examen des perspectives de coopération en matière de protection sociale

La ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Awatef Hayar, s’est entretenue, dimanche 3 mars à Rabat, avec la ministre malienne de la Santé et du développement social, Assa Badiallo Touré, des perspectives de développement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection sociale.

Cette entrevue a été l’occasion de mettre en exergue les efforts soutenus déployés par le Maroc pour consolider les piliers de l’Etat social, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé Mme Hayar dans une déclaration à la presse. Elle a, dans ce sens, rappelé les chantiers majeurs lancés dans le Royaume, notamment la généralisation de la couverture médicale globale et le registre social unifié, dans le cadre d’approches privilégiant la convergence et l’efficacité des interventions.

Mme Hayar s’est attardée, par ailleurs, sur les différents programmes lancés par le ministère au titre du programme gouvernemental actuel dans la perspective de promouvoir le bien-être familial et protéger les droits des filles et des femmes, citant notamment le programme “Jissr familial”, qui consiste en des centres sociaux répartis dans tout le Royaume dans le but de sensibiliser les familles dès leur constitution.

De son côté, la ministre malienne a salué, dans une déclaration similaire, le développement que connaît le Maroc dans de nombreux domaines, notant que le Royaume constitue un modèle à suivre en matière de promotion du développement social et d’amélioration des conditions des femmes.

Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue et de partager les expériences et les différents services rendus aux citoyens dans les deux pays dans le domaine social, a fait savoir Mme Touré, ajoutant que cette visite constitue également une opportunité de prendre connaissance des avancées significatives réalisées dans le Royaume en matière d’autonomisation économique des femmes et de consécration des principes d’égalité.

Commentaires via Facebook :