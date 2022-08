Le citron est le fruit du citronnier, qui est un remède efficace contre de nombreuses maladies, selon des experts. Ses composantes ont d’énormes effets positifs sur la santé.

Selon les médecins nutritionnistes, le citron est très riche en valeurs nutritionnelles. Il est riche en vitamine C, régulateur de la glycémie et stimule le système immunitaire, le système nerveux, le pancréas, les reins et la vessie. Il prévient aussi des maladies cardiovasculaires, l’hémorroïde, l’hépatique, la dépression et le stress.

Au Mali, ainsi que dans des autres pays africains, le citronnier est beaucoup utilisé car chaque composante a ses bienfaits. Les feuilles sont utilisées contre des maladies cardiaques, rénales et le paludisme. Le fruit sert à neutraliser les mauvais sorts.

Avant, les vieilles personnes ne s’en débarrassaient jamais. Elles gardaient toujours un citron dans leurs poches ou sacs. Le citron mélangé au gingembre bouilli dans de l’eau est très efficace pour une cure de dégraissage, selon plusieurs experts. Les racines du citron sont utilisées pour tous les problèmes musculaires.

Selon les tradithérapeutes, les racines du citron décontractent les muscles et leur apportent du soin. « Le citron plus le tamarin, du miel et du sel sont des solutions médicales pour les hommes ayant des pannes sexuelles. Pour les femmes ayant des odeurs désagréables, l’utilisation continue du citron permet d’atténuer ces puanteurs. Le citron est une merveille dans nos courts. L’utilisation des plantes et arbres peut être un remède efficace à bon prix à plusieurs maladies et sans conséquences sur la santé », dit l’expert.

Aboubacar Sidiki Diarra

(stagiaire)

