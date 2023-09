Santé sexuelle et reproductive : L’annulation de l’Arrêt Roe VS .Wade » par les USA, suscite des inquiétudes au-delà de ses frontières

Selon un rapport spécial de PMNCH, l’abrogation de l’Arrêt Roe vs Wade (relative aux droits d’avortements) par la Cour suprême des États-Unis le 24 juin 2022, aurait des répercussions sur l’accès aux services de santé sexuelle et génésique, y compris l’avortement sécurisé non seulement aux États-Unis, plus, le reste du monde serait touché par cette décision. Qui soulève des inquiétudes tant au niveau de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive qu’au niveau des flux de financement.

Il y a un an, les États -Unis d’Amérique ont changé leur cadre légal de l’accès à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) à travers l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade qui, depuis 1973, accordait aux Américaines le droit d’avorter dans tout le pays. Des avis estiment que cette décision est une mise en danger de la santé de la femme, une restriction de ses droits.

Et dans le rapport spécial produit par PMNCH ( La Plus Grande Alliance mondiale pour la santé des femmes, des enfants et des adolescents) en collaboration avec Fos Feminista (coalition de plus de 170 organisations), AMREF et l’Université Aga Khan, intitulé « Annulation de l’arrêt Roe vs Wade : Inquiétudes autour de l’accès aux services de santé sexuelle et génésique, y compris l’avortement », peut-on lire une évaluation des effets éventuels de cette décision américaine dans le monde ainsi que les ressentis. Ainsi donc, ce rapport publié à l’approche de l’AG des Nations unies prévue ce mois-ci à New York, vise à intensifier le plaidoyer et la redevabilité en matière de santé sexuelle et reproductive dans un contexte mondial à grande crise.

Car l’enquête démontre l’impact direct sur les services d’avortement, les effets néfastes sur l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive y compris la planification familiale, les prestations de services et les financements. En plus, elle émet une grande inquiétude des effets locaux perçus de la décision américaine dans certains pays en plus des États où la restriction est de mise.

Pour la présidente du conseil d’administration de PMNCH, Helen Clark : « Les effets de l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade s’étendent bien au-delà des États unis »; « Comme on le dit souvent, quand l’ Amérique éternue, le monde s’enrhume », déclare-t-elle en se prononçant sur les résultats de l’ enquête. Selon ses dires, l’enquête montre une réduction potentielle de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes, ce qui pourrait constituer un sérieux risque pour la santé et le ben-être des millions de femmes.

En effet, un tiers des enquêtées estiment que l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, y compris l’avortement et les soins post-avortement, ainsi que le planning familial, a diminué dans leur pays à la suite de la décision de la Cour suprême des États-Unis de juin 2022. Et un quart des interrogées ont souligné des changements négatifs dans le financement national et international des services de SSR( santé sexuelle et reproductive). Le rapport estime également que la décision américaine limite les opportunités de soutien des politiques sur l’avortement, les soins post-avortement et les SDR ainsi que les lois et les cadres politiques sur la PF (planification familiale).

S’agissant des Droits Humains , la présidente du conseil d’administration de PMNCH déclare : « Cette décision confère aussi une fausse légitimité à ceux qui cherchent à restreindre les droits des femmes et pourrait également encourager certains pays à adopter leurs propres régressives et restrictives en matière d’avortement. Cela ne peut être accepté ; Aujourd’hui plus que jamais, nous devons investir dans la protection des services de santé sexuelle et génésique, dans l’éducation du public sur la valeur de ces services et dans le respect des droits humains. »

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

