La 19e session ordinaire du conseil d’administration de l’Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté (ODHD/LCP) a eu lieu ce vendredi 7 mars 2025, sous la présidence du représentant du ministre, Adama Diamouténé, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social.

L’ouverture des travaux de la 19e session ordinaire du conseil d’administration de l’Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté (ODHD/LCP) a enregistré la présence des représentants des départements ministériels, des représentants des organisations de la société civile du Mali, des partenaires techniques et financiers. La session a été l’occasion de procéder à la validation, d’une part, des rapports d’activités et d’exécution financière 2024 et, d’autre part, à la validation du programme de travail et du projet de budget au titre de 2025.

Il faut rappeler que deux grands programmes appuient l’ODHD/LCP à savoir le “Programme d’appui à la gouvernance économique, à la résilience et au développement durable au Mali” (PAGEDD) qui a pris fin en 2024 et l’année 2025 sera une année de transition avant l’élaboration d’un nouveau programme et le “Projet régional d’harmonisation des statistiques en Afrique de l’Ouest et du Centre (Phasaoc) qui s’étend sur la période 2023-2027.

Selon le président du conseil d’administration, Bourema Ballo, la mise en œuvre de ces programmes impliquent différentes structures d’exécution dont la Cellule technique du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CT/CSLP), la direction nationale de la planification du développement (DNPD), la direction de la coopération multilatérale (DCM), le Secrétariat à l’harmonisation de l’aide (SHA), l’Institut national de la statistique (Instat), la Cellule technique de la réforme du climat des affaires (CTRCA) etc. et les Cellules de planification et de statistique des secteurs (éducation, santé, développement rural, environnement, urbanisme, domaine etc.) A l’entendre, ces appuis se poursuivront dans le processus de mise en œuvre du futur cadre fédérateur des politiques et stratégies de développement du Mali et de la vision prospective Mali 2063. “Malgré tous les efforts déployés en matière de promotion du Développement Humain Durable (DHD) au Mali l’état du Développement Humain Durable et de la Lutte contre la Pauvreté de notre pays, interpelle tout un chacun tant les défis sont grands bien qu’ils soient à notre portée”, a-t-il expliqué.

Ballo termine en rassurant que l’Observatoire proposera comme à son habitude des solutions efficaces et innovantes à travers des analyses approfondies de ses différentes thématiques dans le souci de promouvoir un développement humain durable pour le bien-être des populations résilientes (crise multidimensionnelle) du Mali.

Il a également adressé ses remerciements au Programme des Nations unies pour le développement, à la Banque mondiale, à l’Unicef en particulier pour leurs appuis techniques et financiers constants au développement et à la résilience du pays, et en général à l’ensemble des partenaires techniques et financiers et des structures partenaires de l’Observatoire.

Ibrahima Ndiaye

