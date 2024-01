34e coupe d’Afrique des nations : Canal+ Mali au cœur de l’événement

Le mardi 9 janvier 2024, les responsables de Canal+ Mali étaient face à la presse pour dévoiler les dispositifs pris pour la 34e Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023 et les moyens mis en œuvre pour accompagner les Aigles du Mali.

Repoussée de six mois pour des raisons de météo, la 34e Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire 2023 s’ouvre ce samedi 13 janvier 2024 pour prendre fin le 11 février. Cette Can est l’événement le plus attendu sur le continent africain, elle va rassembler en Côte d’Ivoire les 24 meilleures équipes nationales d’Afrique pour un mois de compétitions intenses et 5 villes ont été choisies pour le déroulement des 52 rencontres : Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pedro et Yamoussoukro.

Pour permettre aux amoureux du football de vivre en direct et en intégralité la totalité des 52 rencontres, Canal+ Mali a déployé des moyens gigantesques pour être au cœur de l’événement en prenant des dispositions comme la création d’une chaine Can pour tout savoir sur la Can que vous pouvez retrouver dans vos décodeurs Canal+ via le canal 9.

Un écran géant sera installé au Palais des sports pour permettre aux Maliens de suivre tous les matchs et un fan zone sera mis en place pour que chaque Malien puisse aussi supporter son fan avec passion.

En plus, Canal+ a mobilisé toute son équipe pour faire vivre cette Can avec deux émissions quotidiennes en direct depuis Abidjan, les meilleurs experts pour analyser les enjeux des matchs, le soir de Can pour débriefer la journée de compétition et les correspondants dans les grandes capitales africaines pour prendre les avis de supporters.

Dans la foulée de cette conférence de presse Can, a eu lieu aussi la cérémonie de remise de lots aux gagnants du 3e tirage de la tombola de fin d’année de Canal+ Mali.

Au total, ils étaient 21 gagnants répartis en trois catégories de lots. Les dix premiers gagnants ont reçu des groupes électrogènes pour se prémunir des délestages en plus des abonnements Access et Evasion pour savourer la Can. Dix autres gagnants ont respectivement aussi reçu des billets d’avion de classe économique pour la Can. Ils sont libres d’aller suivre un match de leur choix en Côte d’Ivoire tout frais payé par Canal+ Mali. Le super gagnant de la dernière catégorie a gagné une voiture plus un abonnement Access.

Selon les responsables de Canal+ Mali, L’objectif de cette tombola est de récompenser sa clientèle, mais surtout de les remercier pour leur fidélité constante envers Canal+, leader de l’édition et de la distribution de bouquets de chaînes télévisées.

Ousmane Mahamane

