5ème Recensement général de la Population et de l’Habitat : Les superviseurs nationaux et superviseurs TIC outillés

Le Lundi 31 Mai 2021 dans les locaux du Conseil National du Patronat Malien, s’est tenu l’atelier de formation des superviseurs nationaux et superviseurs TIC. Le Conseiller Technique du ministère de l’Economie et des Finances a présidé l’ouverture des travaux en présence de représentant adjoint de l’UNFPA-Mali et du DG de l’INSAT.

Dans le cadre de la préparation du cinquième Recensement général de la Population et de l’Habitat (RGPH5) du Mali, le personnel de collecte reçoit une formation de qualité. Ce qui est pour le directeur général de l’INSAT (institut national de la statistique), Dr Arouna Souané, la condition sine qua non pour la réussite du dénombrement, et l’expression d’une volonté de démarche qualité un maillon important de ce recensement conformément aux normes et standards internationaux en la matière. Surtout que notre pays pour se fixer au programme international des recensements de la série 2022, a opté pour un recensement numérique, avec une utilisation massive des technologies géo spatiales et des technologies de l’information et de la communication.

La présente adressée aux superviseurs nationaux pour le dénombrement du RGPH5 vise à répondre à cette exigence. Elle va doter les participants de connaissance et compétences nécessaires pour les permettre de : former ou superviser à leur tour la formation du personnel des niveaux inférieurs ; d’assurer le suivi des travaux de dénombrement sur le terrain.

Prenant la parole, le représentant du ministère de l’Economie et des Finances, Diakaridia Dembélé non moins Conseiller Technique, s’est joint au Dr Souané, pour souligner la nécessité de la démarche qualité pour les productions statistiques.

Le RGPH5 s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Directeur de la Statistique (SDS 2019) et constitue une priorité nationale pour notre pays. En effet, elle fournira les indicateurs sur le niveau de développement économique et social du pays. Elle permettra également d’apprécier les progrès accomplis au cours des 12 dernières années, d’estimer les besoins en services sociaux de base, de planifier des programmes sectoriels de développement et de motiver les prises de décisions. Et comme indiqué par Monsieur Dembélé, le succès d’une telle opération dépend largement de la qualité des ressources humaines en charge de la collecte de données.

Le représentant adjoint de l’UNFPA, Monsieur Cheikh Tidiane Mbengue dans ses propos, est revenu sur l’importance des statistiques dans les planifications, avant de réaffirmer l’accompagnement des PTFs aux côtés du Mali dont les efforts ont été vivement salués par le Conseiller Technique du ministère de l’Economie et des Finances.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

