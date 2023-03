7ème Anniversaire du lancement officiel des activités de l’APDP : Les Femmes du Mali à l’honneur à travers la CAFO

Sous le thème ”la vulnérabilité des femmes sur le numérique : la cyber-violence à l’encontre des femmes et des filles”, l’Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel (APDP) a commémoré le samedi, 11 mars 2023, la 7ème édition de la journée d’anniversaire du lancement officiel de ses activités. C’était à l’hôtel Maëva en présence du chef de Cabinet du ministère de la communication, de l’économie numérique et de la modernisation de l’administration, M. Alkaidi Amar Touré, le président de l’APDP, Dr. Mamoudou Samassekou, le secrétaire à la relation extérieure de la Coordination des Associations et ONG Féminines du Mali (CAFO), Mme Fanta Sangaré ainsi qu’un parterre de femmes venues des six communes du district de Bamako et environs.

Dans son adresse, la représentante de la CAFO, Mme Fanta Sangaré, a exprimé le bonheur des femmes de voir leurs droits célébrés au-delà de la date historique du 08 Mars . « Aujourd’hui encore nous nous retrouvons pour parler d’un thème sensible qui nous concerne directement. La CAFO se réjouit de l’organisation de cette activité qui cadre parfaitement avec ses objectifs qui sont : informer, éduquer et sensibiliser les femmes et les filles. Cette activité va permettre aux femmes de s’approprier des nouvelles technologies et d’être mieux outillées pour une meilleure sécurisation de leurs données personnelles », a déclaré la secrétaire en charge des relations extérieures de la CAFO.

Avant d’ajouter, qu’ ainsi renforcées, les femmes pourront désormais se soustraire aux pièges des arnaqueurs et cyber criminels de la toile.

Quant au président de l’APDP, le choix de la CAFO n’est pas fortuit, il vient davantage confirmer la place que l’APDP entend donner à la femme et à la fille dans sa stratégie d’information, de formation et de promotion des droits humains, en général, mais également celle de protection des données à caractère personnel.

Pour lui, en organisant cette journée en partenariat avec la CAFO, ”Nous avons l’opportunité d’inclure les voix des femmes et des filles dans le débat sur la cyber-violence et la protection des données à caractère personnelles”, a-t-il déclaré. Poursuivant, il souligne que la CAFO joue un rôle crucial dans la promotion des droits des femmes et dans la sensibilisation de la population sur les questions de genre et de protection des données à caractère personnel.

Les données à caractère personnel sont précieuses et doivent être protégées contre toute utilisation abusive ou illégale. L’APDP est convaincue qu’avec l’implication de tous, la protection des données à caractère personnel au Mali renforcera la confiance des citoyens dans les Institutions et garantira le respect de leurs droits fondamentaux, précise le président de l’APDP.

”L’APDP entend désormais constituer un tandem avec la CAFO pour emmener les femmes et filles à adopter des postures plus responsables. Il s’agit pour nous d’éveiller en elles ce sens qui prévient le danger, à travers le renforcement de leurs capacités. Car, l’un des fondements de la protection de la vie privée réside dans l’adoption d’une hygiène numérique saine”, a-t-il conclu.

Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la communication a, dans son intervention félicité l’APDP pour le choix porté sur les femmes et les filles.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

