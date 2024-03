Dans le cadre des activités préparatoires du 9ème Congrès panafricain, notre pays a été désigné pour abriter l’une des six conférences régionales prévues, en prélude à la rencontre continentale, conformément à l’Agenda 2021–2031 de «la décennie des racines africaines et de la diaspora africaine».

Durant deux jours, les 14 et 15 mars 2024, Bamako abritera la Conférence régionale pour l’Afrique de l’Ouest. Cette manifestation se tiendra à l’hôtel de l’Amitié qui va accueillir une centaine de participants, dont des Ministres, personnalités de la diaspora et des communautés d’afro-descendants, d’éminents spécialistes de la migration et du développement, des économistes, des communicateurs, des universitaires et chercheurs, des historiens et des panafricains qui se pencheront sur le thème «Diasporas, Afro-descendants et développement». Les recommandations issues de cette rencontre pertinente serviront à une meilleure implication des Diasporas africaines et des Afro-descendants au développement du Continent et au renforcement des liens entre les Diasporas, les Afro-descendants et leur terre-mère.

Cette conférence sera retransmise en direct sur la page Facebook et les différentes plateformes numériques du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

