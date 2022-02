Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a dénoncé un fake-news propagé depuis l’Iran. Dans ledit communiqué, il a été indiqué que « nous constatons avec regret un article de l’Agence de presse iranienne attribuant des propos mensongers au ministre des Affaires étrangères du Mali, SEM Abdoulaye Diop, en visite de travail à Téhéran, sur invitation de son homologue SEM Abdollahian Hossein Amir ».

Au-delà du démenti, le ministère a aussi exigé le retrait immédiat de ce « fake-news » et rappelé à l’Agence de presse iranienne qu’en tout état de cause le respect des principes de la déontologie et de l’éthique sont les règles fondamentales dans l’exercice du noble métier de journalisme. « L’un de ces principes de base est que les faits sont sacrés et le commentaire est libre. En cette journée mondiale de la radio placée sous le thème de « la confiance » comment pourriez-vous rapporter des informations erronées à vos lecteurs alors que vous n’étiez pas présent dans la salle d’audience entre les deux ministres et leurs collaborateurs ? », s’indigne le ministre.

