Fidèle à une tradition bien établie, l’Association Solidaris223 a été très active durant le mois béni du ramadan. Entre dons de vêtements et de vivres, elle a redonné le sourire et l’espoir à bien de couches nécessiteuses du pays. Le fait marquant de cette noble opération humanitaire a été l’inauguration de l’adduction d’eau offerte à l’Union malienne des aveugles (UMAV).

Dans la matinée du vendredi 28 mars 2025, l’Association Solidaris223 a remis un forage à l’Union malienne des aveugles (UMAV). «Ce don fait suite à une sollicitation du centre, transmise par notre grande sœur Rose Bouzaid. Sensibles à cette demande, nous avons tenu à leur apporter une solution durable», nous a expliqué la présidente active de l’association, Mme Dicko Aminata Dicko.

Pour le vice-président de l’UMAV, M. Drissa Diarra, ce forage arrive à point nommé pour «améliorer les conditions de vie des pensionnaires» en leur permettant de faire face aux difficultés d’accès à l’eau. «Nous exprimons notre profonde gratitude à la personne qui a rendu ce projet possible, en mettant ce forage à la disposition du centre. Que ce geste apporte soulagement et bien-être à ceux qui en ont besoin. Ensemble, continuerons à faire la différence», a souligné Mme Dicko.

Pour clôturer son programme «Ramadan Solidaris», cette association humanitaire a également procédé à la distribution de vêtements aux enfants orphelins, aux enfants déplacés et à ceux issus de familles vulnérables. «Un grand merci à Mme Maïga Adam Sangaré pour sa généreuse contribution d’une balle de vêtements pour enfants, ainsi qu’à tous nos donateurs pour leur soutien et leur accompagnement tout au long de ce mois béni. Grâce à leur générosité, nous avons pu mener ce projet à bien», s’est réjouie Madame la Présidente.

Et comme il est de coutume, Solidaris223 a célébré la «Nuit du Destin» (27 mars 2025) par la distribution de repas aux enfants des déplacés du Centre Mabilé de Sogoniko. «C’est une action essentielle de notre Opération ramadan en soutien aux enfants déplacés», explique Mme Dicko. «Un immense merci à nos marraines Soukeyna et Aïcha Boudi, ainsi qu’à nos partenaires BDM SA, Eau Noura, Aïssa Jus de Baobab et Eau Touba pour leur précieuse contribution», a-t-elle poursuivi. Elle n’a pas manqué non plus de manifester «notre gratitude infinie à toutes les personnes de bonne volonté qui nous accompagnent physiquement, matériellement et financièrement, ainsi qu’à nos amis et alliés des organisations partenaires. Grâce à vous, nous semons l’espoir et faisons de la solidarité une réalité. Que vos bonnes actions vous soient pleinement récompensées» !

Et Madame la Présidente de conclure, «un grand Merci à toute l’équipe de Solidaris223 pour leur soutien indéfectible aux plus démunis chaque année en leur apportant un moment de joie et d’allégresse». L’émotion était chaque fois au rendez-vous avec des bénéficiaires émus souvent aux larmes !

Naby

Commentaires via Facebook :