Le Mouvement Yéréwolo Debout sur les Remparts a organisé, le samedi 12 Février, à Bancoumana un meeting de soutien aux autorités de la transition.

Conduite par son porte-parole, Adama Ben Diarra alias Ben le cerveau, la délégation du Mouvement a été accueillie à l’entrée du village de Bancoumana, puis conduite à la place publique, où étaient massées plusieurs personnes. Ce meeting était, pour les responsables de ce mouvement, une occasion de plus de réaffirmer leur soutien aux autorités de la transition et de condamner à nouveau les sanctions de la CEDEAO. « Nous sommes un peuple qui finance sa révolution. Notre lutte, c’est pour le devenir du pays », a harangué la foule le leader du Mouvement Yerewolo. Ce membre de l’organe législatif de la Transition de lancer des piques aux détracteurs de la transition, « Le Mali ne sera plus dirigé par des mauvais dirigeants à la solde de la France. La CEDEAO est financée à 60% par la France. Nous avions des démocrates au pouvoir il y a quelques années qui ont piétiné la méritocratie au Mali au profit du favoritisme et de la corruption ». Et Adama Diarra d’enfoncer le clou contre les opposants à la prolongation de la transition en déclarant que l’école, la santé, l’armée ont été mises à terre à cause de la mauvaise gestion du pays par ceux-là mêmes qui réclament aujourd’hui les élections.

Toujours selon le Leader du Mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts, les autorités actuelles sont contraires à ceux qui ont instauré la mauvaise gouvernance qui se prospérait au Mali avant l’avènement des militaires au pouvoir. Le « Chef de l’Etat de la Transition a amélioré le plateau technique dans les hôpitaux et a donné de l’eau potable aux nécessiteux », a déclaré l’orateur, ajoutant que le Colonel Assimi Goita est devenu un espoir là où les pseudos démocrates ont échoué.

Parfois tombant dans les accusations sans fondement, il affirme que certains responsables politiques et l’ambassadeur Joël Meyer complotaient contre le Mali. « Yerewolo debout sur les remparts va lancer des brigades de vigilance contre ceux qui s’apprêtent à sortir en mars prochain. Nous allons leur montrer que les Maliens soutiennent leurs dirigeants. Au moment où les autorités de la transition donnent de l’espoir au peuple certains fils du Mali travaillent à renverser le pouvoir “, menace Adama Diarra qui exhorte les autorités actuelles à se maintenir au pouvoir jusqu’à la libération du pays. « Nous sommes prêts au sacrifice ultime pour la cause du pays. Nous n’irons pas aux élections parce que l’objectif des élections c’est pour élire les bons dirigeants, nous avons déjà des bons dirigeants », renchérit Moussa Diarra, ancien député et membre du Mouvement Yerewolo.

A Bancoumana, Adama Ben Diarra et ses camarades se sont présentés contre l’impérialisme occidental. Selon eux, l’avenir de l’Afrique se joue au Mali. Et invite, à cet effet, les peuples africains à la solidarité et à l’union autour du Mali. « Tous les fils de l’Afrique doivent soutenir le combat des autorités de la transition malienne. Les sanctions imposées au Mali doivent davantage renforcer nos liens de solidarité autour du Mali », déclare Ousmane Camara. Le mouvement se dit confiant quant à l’aboutissement de sa lutte, celle de rendre “l’indépendance” aux Maliens. Ce message du Mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts a très vite fait bon échos chez les notables, le conseil communal de Bancoumana et les femmes qui ont réaffirmé leur soutien au vent de changement des autorités de la transition. « Nous soutenons le changement que le chef de l’Etat malien a montré à tous les maliens et à l’Afrique entière », s’exhibe un notable.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :