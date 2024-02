AMAFINU : La santé inscrite comme priorité en 2024 par l’assemblée générale

L’Association malienne des anciens fonctionnaires internationaux des Nations unies (AMAFINU) a tenu son assemblée générale ordinaire jeudi dernier (25 janvier 2024) au siège de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à N’Tominkorobougou. On retient que, dans le Plan d’actions de cette année, la priorité est accordée aux questions de santé.

Cette assemblée générale ordinaire a permis aux membres de l’Association malienne des anciens fonctionnaires des Nations unies (AMAFINU) de faire le bilan de l’année écoulée et de dégager les activités à mener cette année 2024. Celles-ci seront essentiellement axées sur la santé. «Les recommandations formulées au cours de cette assemblée générale donnent au bureau une Feuille de route pour mener les activités susceptibles de donner un nouveau souffle de vie à l’Amafinu», a déclaré le président de l’association, Pr. Bah Kéita.

«Nous aurons l’occasion d’adopter notre nouveau statut et règlement intérieur. Nous avons initié 62 activités en 2023, nous en avons réalisé 32, soit 66 %. Nous avons 2 activités en cours et 9 activités non réalisées… En gros, nous enregistrons 72 % de réalisations au cours de l’année dernière», a-t-il ajouté. Et de signaler, «on a rencontré quelques difficultés dans la commission Education car les expertises sur lesquelles nous comptons pour cette commission n’ont pas été disponibles à temps». Dans son intervention, Pr. Bah Keita a exprimé sa profonde gratitude aux partenaires de l’association qui sont, entre autres l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la direction de la Caisse nationale de la solidarité. Il a aussi manifesté sa reconnaissance au ministère de la Santé et du Développement social pour le soutien qu’il ne cesse d’apporter à l’association.

«L’OMS souhaite être informée de la perspective prochaine de 2024 afin d’envisager la collaboration dans divers domaines liés à la noble mission axée sur la promotion de la santé, la sécurité mondiale et services des personnes âgées», a déclaré le représentant de l’OMS au Mali, Dr Baba Tounkara. Tout en réaffirmant son soutien indéfectible à l’association, M. Modibo Coulibaly (chargé de mission au ministère de la Santé et du Développement social), a salué les membres de l’association pour tous les efforts menés l’an dernier au profit de la nation malienne.

«C’est l’expertise qui est là pour prouver que la retraite n’est pas l’antichambre de la mort, mais simplement l’occasion de faire ce qu’on veut, sans pression et comme nous le souhaitons», a déclaré M. Ongoïba, le représentant du directeur de la Caisse malienne de solidarité. Il faut rappeler que le président de l’Amafinu a fait observer une minute de silence en hommage à deux membres engagés de l’association décédés en 2023, précisément Dr Daouda Sylla et Mme Coulibaly Sira Cissé.

Créée en novembre 1999, par six fonctionnaires internationaux maliens des Nations unies et à l’initiative de feu Mamadou Bagayoko (décédé en octobre 2019), l’association malienne des anciens fonctionnaires des Nations unies AMAFINU regroupe aujourd’hui une centaine de membres.

Sory Diakité

Commentaires via Facebook :