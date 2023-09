Amélioration des conditions de vie des jeunes filles en situation de handicap : Les capacités des “Mamans amies” renforcées pour faciliter leurs missions

L’APDF a organisé à son siège à l’ACI 2000 du 14 au 16 septembre des journées d’échanges et de concertation avec les “Mamans amies” pour “l’élaboration d’un plan de gestion de la continuité de l’offre des services et l’élaboration d’un plan d’appropriation des activités à l’intention des jeunes filles handicapées”. A travers cette initiative, il s’agit pour l’APDF de contribuer à prévenir et protéger les jeunes filles en situation de handicap contre toutes formes de discrimination.

lles étaient très nombreuses à prendre part à ces journées d’échanges et de concertations organisées avec le soutien de CECI VLF Mousoya. Elles, ce sont surtout des femmes handicapées issues de plusieurs communes du district de Bamako. En présidant la cérémonie de clôture des travaux le samedi 16 septembre, la représentante de la présidente nationale de l’APDF, Mme Koné Aminata Diakité, chargée de programme, a tenu à expliquer le concept des “Mamans amis” qui tire sa source de l’engagement de l’Assemblée générale des Nations unies qui a adopté le 25 septembre 2015 un programme de développement durable à l’horizon 2030, repris dans un document intitulé “Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030”.

“Ne laisser personne de côté”, tel est l’objectif de ce nouveau programme qui a également l’ambition de transformer le monde dans lequel nous vivons. S’agissant des personnes en situation de handicap au Mali, elle a poursuivi qu’il est ressorti de l’Enquête démographique et de santé au Mali (EDSM-VI de 2018) que 14 % de la population de 5 ans et plus ont au moins quelques difficultés dans un des six domaines.

“Dans 11 % des cas, les personnes éprouvent quelques difficultés et dans 3 % des cas, les personnes éprouvent beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas du tout fonctionner dans un domaine. Le handicap visuel a été le plus fréquemment déclaré. La prévalence du handicap augmente avec l’âge : plus de 20 % des adultes de 60 ans et plus ont beaucoup de difficultés ou ne peuvent pas du tout fonctionner dans un domaine”, a-t-elle précisé.

C’est compte tenu de ces défis que l’APDF a initié l’approche “Mamans amies” pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes filles en situation de handicap à travers un système de coaching et mentorat des mamans amies. A cet égard l’organisation de ces journées d’échanges vise surtout à mieux outiller ces “Mamans amies” sur les stratégies d’accompagnement pour la résilience des jeunes filles en situation de handicap, élaborer un plan de gestion de la continuité de l’offre des services et aussi d’un plan d’appropriation des activités à l’intention des jeunes filles en situation de handicap. Au terme de cette formation, Mme Koné Aminata Diakité a salué les participantes pour leur assiduité aux travaux. “Maintenant, il faut vous mettre à la tâche, car nous allons faire le suivi par rapport aux activités et si nous constatons des défaillances dans une commune la personne sera remplacée”, a mis en garde la représentante de la présidente nationale tout en saluant le partenaire CECI VLF Mousoya pour son soutien.

Intervenant au nom des participantes, Mariétou Ka a salué l’APDF pour ce renforcement de capacités qui sera utile non seulement pour les bénéficiaires mais aussi les communautés et plus particulièrement des jeunes filles handicapées. Elle a assuré qu’elles feront bon usage des connaissance acquises.

A noter que cette rencontre d’échanges a coïncidé avec une formation des hommes en art culinaire organisée par l’APDF dans ses locaux avec toujours le soutien de Ceci.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :