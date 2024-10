Amélioration des services de santé au bénéfice des populations de Ségou Le PMU-Mali dote l’hôpital Nianankoro Fomba de 10 unités d’hémodialyse

C’est désormais un grand ouf de soulagement pour les malades souffrant d’insuffisance rénale de Ségou. En tant qu’entreprise citoyenne, la direction du Pari mutuel urbain (PMU-Mali) sous le leadership de Fassery Doumbia vient de doter l’hôpital Nianankoro Fomba de 10 générateurs de dialyse dont la remise officielle s’est déroulée, le mercredi 16 octobre 2024. Un geste fortement apprécié par les bénéficiaires.

En transport à Ségou, Capitale des Balanzans, le PMU-Mali a remis le mercredi 16 octobre 2024 dans la cour de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou 10 générateurs de dialyse. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Abdoulaye Guindo, en présence du directeur général de PMU-Mali Fassery Doumbia. Etaient présents le maire de Ségou, le directeur régional de l’hôpital de Ségou, le préfet et certaines notabilités de la ville de Ségou. Lors de son intervention, le directeur général du Pmu-Mali, Fassery Doumbia a salué le ministre de l’Economie et des Finances Alousséni Sanou, les actionnaires et les administrateurs pour avoir facilité le protocole signé entre le PMU-Mali et le ministère de la Santé et du Développement social. Il a ajouté que “notre souveraineté passe par le domaine militaire mais également par le domaine de la santé”. Ces 10 générateurs de dialyse serviront au traitement des conséquences de l’insuffisance rénale. Il s’agit là d’un geste symbolique et fort pour la modernisation du matériel sanitaire au Mali et la lutte contre la précarité dans nos établissements hospitaliers.

“Ségou ne sera certainement pas la dernière destination de votre société, de notre société, à intervenir pour une saine émulation des soins et une équitable distribution de la santé”, précisera-t-il. Avant de souligner que cette donation s’inscrit dans un partenariat pour le développement socio-économique du Mali.

En effet, la société des courses au Mali est coutumière des actions de ce genre. En témoignent les aides aux orphelinats, la distribution de kits aux hôpitaux, mais aussi des mousquetaires aux couches défavorisées. Sans oublier le don de véhicule à la marie et à la justice malienne.

Pour tout résumer, la société du Pari mutuel urbain (PMU-Mali) participe activement au développement de notre pays.

Le présent don de matériel de santé à l’hôpital de Ségou prouve bien que les actions de l’institution hippique ne se limitent pas à Bamako. «Nous souhaitons un bon usage de ce matériel tout en espérant qu’il contribuera à soulager la douleur des patients qui sont nos concitoyens et qui ont choisi les hôpitaux nationaux pour se soigner. La dialyse est très importante en médecine. C’est une méthode d’épuration du sang à travers une membrane lors d’une insuffisance rénale. Voilà pourquoi le PMU-Mali est très satisfait et honoré d’offrir un tel matériel à une structure sanitaire réputée pour son sérieux et qui en a fortement besoin» dira un responsable du Pmu-Mali.

Dans son allocution, le secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement social, Dr. Abdoulaye Guindo, dira que “l’une des priorités du département est de rapprocher la santé de la communauté et c’est dans ce sens que la décentralisation de la prise en charge de certaines pathologies dont l’hémodialyse est en cours”.

Au nom de Mme le ministre Assan Badiallo, le secrétaire général a remercié le PMU-Mali à travers son directeur général pour cet acte de générosité pour l’amélioration des services de santé au bénéfice des populations.

A titre de rappel, dans le cadre du renforcement des efforts du gouvernement, le MSDS a signé un protocole d’accord avec le PMU-Mali, afin de fournir les intrants ainsi que des générateurs pour la prise en charge efficace des malades d’insuffisance rénale.

Le maire de Ségou, au nom de toute la population de Ségou, a tenu à remercier le ministre de la Santé et du Développement social pour son engagement dans l’amélioration des conditions de prise en charge des patients à travers le renforcement des plateaux techniques des structures de soins. La mairie de Ségou n’est pas en reste face aux défis du moment et est aux cotés de l’hôpital régional à travers un appui en énergie solaire pour la morgue à travers le comité de mobilisation des fonds de la commune urbaine.

Au nom de l’Association des dialysés de Ségou, Issiaka Bengaly s’est réjoui de ces acquisitions qui seront d’un grand apport dans l’allégement de la souffrance des dialysés.

La visite de l’unité d’hémodialyse où ils ont pu échanger avec les patients dialysés, témoins de leur reconnaissance envers le geste du ministère, a été un autre moment fort de cette cérémonie.

Le secrétaire général s’est réjoui de l’état de l’unité et a exprimé son appréciation pour la prise en charge des installations, félicitant le directeur de l’hôpital régional et toute son équipe pour leur dévouement envers les patients dialysés.

