Réduire le taux d’accident dans la circulation malienne est le souci de l’Association Siguida Yélen raison pour laquelle elle a formé 30 jeunes sur les significations des différents panneaux dans la circulation routière. A la fin de cette formation, ces 30 jeunes ont tous eu leur permis de conduire.

La cérémonie de remise des permis de conduire a eu lieu le samedi dernier à la direction générale de l’Auto Ecole Tigana dans le cadre d’un partenariat entre l’Association Siguida Yélen et l’auto école Tigana. A la fin, une signature de partenariat a été signée entre l’Association Siguida Yélen et l’auto école Tigana. L’objectif de ce partenariat est de former 500 jeunes à apprendre à conduire des véhicules. Pour le président de l’association Siguida Yélen, Abdou Coulibaly, cette cérémonie de remise de document de travail pour un 1er groupe de 30 jeunes qui pourront faire valoir leur compétence sur le marché de l’emploi. ‘’ Ce permis de conduire permettra à ses 30 premiers jeunes de s’insérer dans la production ou même dans le domaine de l’auto-emploi. C’est un soulagement et une satisfaction pour nous association de Siguida Yélen d’avoir initiée et menée à terme cette formation qui a vu 30 jeunes obtenir leur permis de conduire afin de se rendre utile à la société mais surtout de prendre en charge leur famille à la sueur de leur front’’, a-t-il affirmé.

Pour apporter sa pierre à l’édifice nationale, M. Coulibaly a signalé que l’association Siguida Yélen ne ménagera aucun effort pour apporter sa pierre à travers des séries de formations pour le secteur tertiaire socle de tout développement durable. ‘’ Investir dans les ressources humaines est la voie la plus sûre qui nous mènera à la victoire sur l’obscurantisme et le chômage aux heureux récipiendaires’’, a-t-il rappelé.

Le président de l’association Siguida Yélen a félicité les heureux récipiendaires qui ont fait montre de courage et surtout d’assiduité au cours des semaines de cours théoriques et pratiques pour décrocher ce permis de conduire. Il les a exhortés à plus de persévérance et surtout de faire bon usage de ce document précieux et tant convoiteux.

Selon le porte parole des récipiendaires, Sidi Lamine Diarra, les bénéficiaires sont tous ravis pour apprendre à conduire et avoir leur permis de conduire qui va beaucoup les servir. ‘’ Avoir le permis de conduire plus le diplôme permettra à certains d’entre nous d’avoir un emploi. La plupart des accidents d’aujourd’hui sont les usagers de la route qui ne connaissent pas le code de la route et ne savent pas sûrement comment conduire un véhicule.

Pendant la formation Si Lamine Diarra a affirmé qu’ils ont commencé par la formation théorique qui les a permis de connaitre les différents panneaux de signalisation. ‘’ Nous avons fait aussi la formation pratique et satisfaits de cette formation’’, a-t-il dit avec un sourire aux lèvres.

Tantôt pour le directeur général de l’auto école Tigana, Cheickna Bah, ces semaines de travail ont été difficiles mais les apprenants ont su rester disciplinés, concentrés, sérieux avec une réelle envie d’apprendre et c’est cela qui a facilité notre travail. ‘’ Ce petit papier rose qui va vous accompagner tout au long de votre vie est le témoin d’une relation de travail axée sur la confiance et la maitrise d’un art’’, a-t-il prononcé.

Diak

