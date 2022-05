La journée du vendredi dernier a été marquée par des manifestations de soutien aux efforts de l’Armée et des autorités de la Transition dans la plupart des grandes villes du pays et à Paris (France) où réside une forte colonie malienne

À Bamako, le grand rassemblement a été organisé à la place de l’Indépendance par plusieurs organisations de la société civile, notamment le mouvement Yéréwolo Debout sur les remparts et le Collectif de défense des militaires. Les organisateurs ont placé la mobilisation sous le signe de l’«opération Espoir». Au même moment, des rassemblements ont été aussi organisés dans d’autres localités, notamment à Kati, Kayes, Gao, Sikasso, également à Paris (France) par des Maliens de la diaspora avec les mêmes objectifs.

Vendredi dernier, la chaleur suffocante n’a pas découragé les manifestants venus remplir la place de l’Indépendance. Certains étaient munis de drapeaux maliens et russes comme pour saluer le partenariat stratégique entre les deux pays. D’autres brandissaient des pancartes dénonçant la politique africaine de la France et l’attitude de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) vis-à-vis du Mali. Cette manifestation est intervenue au moment où nos compatriotes sont en train de subir quotidiennement les effets des sanctions économiques et financières que l’organisation sous régionale a infligées à notre pays depuis plus de quatre mois.

Dans leurs prises de parole, les leaders des organisations initiatrices de la manifestation ont fustigé la Cedeao et la France. Cependant, ils ont magnifié la montée en puissance des Forces armées maliennes (FAMa), dont les opérations antiterroristes sur l’ensemble du territoire national sont en train de porter leurs fruits.

Les intervenants ont aussi salué les autorités de la Transition pour leur courage et leur détermination à combattre le terrorisme dans notre pays et à restaurer l’honneur et la dignité du peuple malien. Pour eux, le gouvernement a bien fait de rompre, le 2 mai dernier, les Accords de défense avec la France. Ils ont également apprécié le partenariat gagnant avec la Russie dans le domaine militaire. En tout cas, la posture des autorités reçoit une large approbation de nos compatriotes engagés dans la construction d’un Mali nouveau où il fera bon vivre.

La mobilisation du vendredi dernier à l’intérieur et à l’extérieur du pays est la preuve que les autorités de la Transition peuvent toujours compter sur le soutien de milliers de nos compatriotes pour atteindre les objectifs fixés, à savoir la refondation du pays, gage d’un avenir radieux pour les futures générations.

