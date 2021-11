Assises nationales de la refondation : Le Panel des hautes personnalités installé par le Colonel Assimi Goïta

Le Panel des hautes personnalités des Assises nationales de la refondation (ANR) a été installé le mardi 26 octobre 2021 par le président de la Transition, Colonel Assimi Goïta. Sous la direction du ministre Zeyni Moulaye, ce panel est chargé de préparer les ANR ; de conduire les concertations avec les forces politiques et sociales, en vue de préparer la tenue des Assises et d’assurer leur participation ; d’élaborer des éléments de directives et le règlement intérieur des ANR ; de mettre en œuvre le calendrier ; d’élaborer un plan de communication sur les Assises et de suivre sa mise en œuvre ; d’approuver les plans opérationnels des assises ; de centraliser les rapports des étapes intermédiaires et les actes des ANR ; de produire et de soumettre au président de la Transition un rapport des ANR.

Lors de la cérémonie d’installation, le président Goïta a rappelé aux membres «l’exaltante mission qui leur revient, celle d’écouter les Maliens et de réfléchir sur les fondements de la nation malienne» !

