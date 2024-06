Le Ministre de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba à la tête d’une forte délégation, a procédé à une visite guidée du centre d’appel du projet STAMP + . C’était le vendredi 31 mai 2024 dans les locaux de l’ agence Orange sis à l’Immeuble Jean Marie Cissé à l’ACI 2000 en Commune IV du district de Bamako.

En plus du ministre de l’ Elevage et de la Pêche, cette visite a enregistré la présence du représentant de l’ Ambassade des Pays-Bas, celle du Directeur général d’Orange Mali ainsi que d’autres parties prenantes au projet STAMP+.

Financé par le Royaume des Pays-Bas le Projet « Sustainable Technology Adaptation for Mali ‘s Pastoralists » est mis en œuvre par un consortium de partenaires publics privés dont le Ministère de l’ Elevage et de la Pêche, Orange Mali, l’Ong TASSAGHT , la SNV et Hoefsloot, a fait savoir M. Ba. Et de préciser que le projet STAMP constitue une réponse digitale aux problèmes de pâturages que rencontrent les communautés pastorales dans certaines régions du Mali.

De 2019 à nos jours, le nombre de bénéficiaires dudit projet a été estimé à près de 100 000 pasteurs et agro-pasteurs dans ses différentes zones d’intervention à travers des séances de mobilisations avec près de 33 000 utilisateurs, indique Monsieur le ministre de l’ Elevage et de la Pêche. Qui poursuit en notant que les résultats de l’évaluation à mi-parcours réalisée en 2021, font cas une grande réduction du taux de mortalité des bovins, et d’une augmentation du taux de naissance du bétail et de la production du lait.

Mais à côté de ces acquis obtenus grâce au projet, M. Ba attire l’attention sur certains défis et difficultés dont fait face le projet. Il s’agit entre autres de l’inaccessibilité des zones couvertes pour raisons d’insécurité ; l’impact de la pandémie de la COVID19 ; l’indisponibilité et ou la faible couverture de réseau téléphoniques dans des localités ; la faible utilisation du service par les femmes ; les difficultés liées à la technologie au niveau du centre d’appel.

S’adressant au consortium, le ministre en charge du portefeuille de l’élevage, a salué et félicité chaque partie prenante pour son implication dans ce projet, qui à ses dires est une priorité pour le Mali. Remerciant le Royaume des Pays pour avoir consenti à élargir l’extension du projet à d’autres localités, le ministre Ba a une nouvelle fois sollicité le partenaire financier afin qu’il l’étende sur l’ensemble du territoire. Il n’a pas manqué d’inviter la société Orange à garantir la couverture de son réseau téléphoniques dans l’ensemble des localités

Pour sa part, le représentant de la SNV non moins représentant des partenaires, Baba Togola, notera le côté innovant du projet et ses multiples avantages qui permettent aux pasteurs et agropasteurs de gagner en temps, rapidité et en gains.

Quant au DG d’Orange, Aboubacar Sadikh DIOP, saluant l’intérêt du ministre pour les différents progrès technologique en faveur de son secteur, il se joindra à ses prédécesseurs pour appuyer les avantages du projet STAMP+ en faveur de la résilience des pasteurs.

Ce cadre a été opportun pour Orange de présenter les trois principales offres faites sur la plateforme : Garbal, Sandji et Sénékela .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

