Pour assister près de 1,2 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) a besoin de 75 millions de dollars dans les six (6) mois prochains.

Le Mali traverse une période très difficile ces dernières années. La crise sécuritaire a provoqué celle de l’alimentaire. Pour assister les personnes dans de difficiles situations, le Programme Alimentaire Mondial a besoin de plus de 75 millions de dollars pour venir en aide les 1, 2 millions de personnes au Mali pour les six (6) mois à venir. Cette période est celle de l’hivernage. Pendant ce temps les Maliens font de l’agriculture pour les consommer dans les six (6) mois qui suivent. Pour le représentant résident du PAM au Mali, Erik Perdison, à travers une interview sur une radio de la place a lancé un appel aux bailleurs de fonds afin d’intervenir en humanitaire au Mali. ‘’ Le PAM Mali a besoin de plus de 75 millions de dollars pour venir en aide aux personnes qui sont dans la crise alimentaire’’, a-t-il affirmé et déplore qu’il y a beaucoup de défis à relever en matière de ressources. Toujours pour Erik Perdison, le besoin de ressources n’est pas seulement au Mali mais dans le monde. ‘’ Dans les six (6) prochains mois au Mali, le PAM a besoin d’au moins 75 millions de dollars pour assister près de 1,2 millions de personnes en situation d’insécurité alimentaire d’urgence’’, a lancé M. Perdison, représentant résident du PAM. ‘’ A la date d’aujourd’hui, le PAM a besoin de 75 millions de dollars pour les six (6) prochains mois pour mener ses activités pendant cette période’’, a-t-il signalé et ajoute que les plans de riposte humanitaire extrêmement financiers sont à hauteur de 11% qui veut dire qu’il y a beaucoup de défis en matière de ressources. Erik Perdison a remercié ses bailleurs de fonds qui ne cessent de mobiliser des ressources. Ensuite, il a remercié le gouvernement malien qui, à travers la collaboration met beaucoup d’accent sur les besoins de financement. ‘’ PAM ne dispose pas de toutes les ressources mais continue de travailler avec les bailleurs de fonds pour mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de ses activités’’, a-t-il signalé.

Au Mali, à cause de l’insécurité que traverse le pays, les agriculteurs n’arrivent pas à cultiver. C’est la cause de la crise alimentaire au Mali. A Ségou, 4ème région, les agriculteurs de riz n’arrivent plus à cultiver. A Mopti au plateau dogon, à cause de l’insécurité, les gens ne vont plus aux champs raison pour laquelle la crise alimentaire a augmenté au Mali. Le PAM se bat pour trouver une solution à ce fléau qui persiste au Mali.

Diak

Commentaires via Facebook :