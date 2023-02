Autonomisation des filles et femmes maliennes : Le projet Swedd, l’ONG Agir et leurs partenaires volent au secours de 242 filles et femmes

Le projet « Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (Swedd) » et ses partenaires ONG Agir, sur financement de la Banque Mondiale, ont remis des kits complets de réinsertion socio-économique à 242 filles et femmes de Bamako et environs en vue de leur permettre de voler de leurs propres ailes et de vivre des fruits de leur labeur. La cérémonie de remise des kits d’installation aux bénéficiaires formées dans les filières suivantes : coiffure esthétique, couverture médiatique, métiers du BTP, l’installation et le dépannage des équipements d’électricités, équipements solaires, climatiseurs et caméras de surveillance, s’est déroulée le mardi 31 janvier 2023 au palais des sports Salamatou Maïga, pour un montant de 120 millions de FCFA

Placée sous la présidence du secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Sayon Doumbia, accompagné par le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’habitat, des domaines, de l’aménagement du territoire et de la population Samballa Kanouté, ainsi qu’en présence des responsables du projet Swedd et de l’ONG Agir, la cérémonie de remise des kits d’installation à ces 242 filles et femmes ayant suivi des formations de qualité s’est déroulée dans une ambiance festive sous les mélodies de l’ensemble instrumental du Mali.

Prenant la parole, le coordinateur de l’ONG Agir a, dans des ses propos liminaires, signalé que c’est une satisfaction de mettre sur le marché de l’emploi ces 242 Filles et femmes et de les doter des kits indispensables afin de leur permettre de voler de leurs propres ailes et d’avoir une autonomisation financière. Il a fait savoir que c’est à travers le partenariat dynamique existant entre sa structure et le projet, ainsi que leur bailleur qu’est la Banque Mondiale que ces filles et femmes déscolarisées assureront leur autonomisation. Selon lui, c’est l’investissement dans l’autonomisation économique des femmes et filles qui est la voie la plus sûre vers l’égalité des sexes, l’éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive.

Sayon Doumbia, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, après avoir remercié tous ceux qui ont œuvré à ce que ce jour soit, a indiqué que les filles et femmes constituent une couche sensible et exposée à plusieurs dangers, mais que ce projet leur permettra de les surmonter. Il a informé que le coût total des kits d’installation qui seront offerts aux 242 bénéficiaires formées dans les filières suivantes : coiffure esthétique, couverture médiatique, métiers du BTP, l’installation et le dépannage des équipements d’électricités, équipements solaires, climatiseurs et caméras de surveillance, est de 120 millions de FCFA. Doumbia a ensuite invité les bénéficiaires à faire bon usage des kits.

Le secrétaire général du ministère de l’Urbanisme, de l’habitat, des domaines, de l’aménagement du territoire et de la population, Samballa Kanouté, a certifié que notre pays tirera beaucoup de profit de ce projet et que les autorités joueront pleinement leur rôle afin de le pérenniser et de l’étendre à d’autres bénéficiaires afin de soulager la souffrance des filles et femmes maliennes.

Le représentant résident de l’UNFPA au Mali a montré qu’investir dans le développement des filles et femmes est crucial pour l’essor d’un pays, et que l’accompagnement de sa structure ne fera jamais défaut.

Moussa Samba Diallo

