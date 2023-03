Autonomisation économique et financière des femmes : « Les Femmes D’ABORD » une foire pour magnifier l’entrepreneuriat des femmes du Mali

L’Association « Benkadi » organise du 12 au 19 mars 2023 à Bamako la 1ère édition de la foire intitulée « Les femmes D’ABORD ».

Initiée par les femmes entrepreneures, cette foire vise à promouvoir la protection et l’autonomisation économique et financière des femmes et jeunes filles du Mali. En prélude à l’événement, les organisatrices ont animé le jeudi 2 mars à la Direction Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (DNPME), une conférence de presse pour décliner l’objectif de la foire mais surtout pour solliciter l’accompagnement des partenaires notamment l’Etat pour la réussite de l’évènement.

La Foire « Les Femmes D’ABORD » vise à promouvoir la créativité et le savoir-faire des femmes entrepreneures dans différents domaines notamment l’artisanat et l’agroalimentaire. La présidente de l’association « BENKADI », Sangaré Aïssata Koné, déclare que cette foire sera innovante, et ceux sont 2000 participants (es) qui sont attendus (es). Au programme, la foire prévoit environ 150 stands pour des expositions vente essentiellement consacrées aux produits locaux, en plus des panels animés sur les thèmes : du financement ; l’Accompagnement de l’Etat ; La formation et structuration de l’entreprise..

L’Association « BENKADI » bénéficie de l’accompagnement de la DNPME pour la tenue de cette foire, cependant elle manque de moyens matériels pour lui donner l’envergure souhaitée. Aussi, elle lance un appel de soutien aux autorités et partenaires pour la réussite de l’événement.

« Nous manquons de moyens surtout financiers pour une meilleure organisation Nous lançons un cri de cœur aux décideurs. Nous sollicitons leur aide, un appui qui va renforcer notre contribution pour l’autonomisation des femmes », a fait savoir Mme Sangaré. En effet, la présente édition va mobiliser les participants des 8 régions du Mali et elle se tiendra du 12 au 19 mars 2023 à Bamako précisément sur l’espace du Terrain de Badialan 1.

Rappelons qu’au Mali, les femmes et les filles représentent 50,41% de la population (INSTAT 2018) ; et elles exercent 78% de leurs activités dans le secteur informel. Comme expliqué par M. Badjiè Coulibaly de la DNPME, cette foire est donc opportune pour renforcer et orienter les femmes vers la structuration de leur entreprise. C’est également le lieu d’informer les participantes à mieux organiser leur secteur d’activité afin qu’elles puissent bénéficier des fonds existants, toujours aux dires de M. Coulibaly. Sans oublier que cette foire est également une opportunité pour les investisseurs à s’intéresser au potentiel des femmes évoluant dans l’industrie agroalimentaire et dans l’artisanat.

Le respect, la protection, l’accompagnement et la défense de leur autonomisation économique et financière sont des droits acquis pour les femmes et des jeunes filles au Mali conformément aux instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux. A ce titre on ne cite que la Loi 052, la Charte de la Transition (reliée à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme), la Constitution de 1992 ainsi que le Protocole de Maputo, qui tous à l’unanimité prônent le respect des droits de la femme qui passe par son autonomisation économique et financière.

Khadydiatou SANOGO, Ce reportage est publié avec le soutien de JDH, Journalistes pour les Droits Humains et National Endowment for Democracy -NED

