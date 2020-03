Selon nos investigations, le moment de la prise de décision pour faire installer Mamourou Keïta à la présidence de l’autorité intérimaire de la commune rurale du Mandé, tous les chefs de village ont été consultés.

Et c’est après cette consultation que le ministre de l’Administration territoriale, Boubacar Bah dit Bill, a été conseillé de ne pas designer Mamourou comme président de l’autorité intérimaire de la commune rurale du Mandé. Car l’ancien maire n’a pas de bonne image après sa gestion chaotique de la commune durant 7 ans. Mais malgré le refus des chefs de village de la commune, le ministre Bill a continué de faire la sourde oreille en imposant Mamourou Kéita qui est du même parti que lui, en occurrence l’Adema-Pasj.

Aux dires de certaines notabilités que nous avons contactées, le ministre Bill veut créer un autre conflit dans la commune rurale du Mandé. Toutes les activités de la commune sont actuellement paralysées et rien ne va plus entre l’ancien maire et la population du Mandé. Car, toute la population est opposée farouchement à la décision du ministre d’installer l’ancien maire Mamourou Keïta à la tête de l’autorité intérimaire.

Selon toujours nos enquêtes, le ministre a été averti par plusieurs observateurs au moment de sa prise de décision de ne pas installer l’ancien maire à la tête de la commune. Car la population ne le voulait pas en aucune manière. Donc, son installation à la tête de la mairie a créé un autre conflit, car la population du Mandé ne veut même pas le sentir.

Mamourou Keïta vomi par la population

L’ancien maire, Mamourou Keïta est critiqué partout dans les 25 villages de la commune rurale du Mandé à cause de sa mauvaise gestion dans le passé. Selon nos sources, tous les chefs de village du Mandé ont été convoqués dans le vestibule pour contester la nomination de Mamourou Keïta. Pourquoi le refus de la population du choix de ce Mamourou ?

C’est à travers nos enquêtes qui révèlent que le nom de l’ancien maire est cité dans plusieurs affaires foncières avec son ancienne équipe.

Selon toujours nos sources, c’est lors des élections municipales du 20 novembre 2016 dernier que Mamourou Keïta a été battu dans son propre village natal, Djoliba. Car il n’a même pas eu 10% des voix. C’est à cause de cela que son père avait piqué une crise cardiaque et est finalement décédé. Mamourou Keïta n’a pas de popularité dans la commune, et il n’a pas une bonne image aussi car il n’a rien fait durant 7 ans à la tête de la commune. Mais il a fait tout son mandat à convoquer les villageois dans les tribunaux à cause de leur terre. Donc, sa présence dans la mairie a créé une vive tension partout dans les 25 villages de la commune.

Et aujourd’hui, l’histoire a donné raison à certains observateurs qui avaient averti le ministre de choisir une autre personne qui est neutre et qui a une bonne image dans la commune. Car ces observateurs savaient très bien que la population du Mandé ne va jamais accepter le choix de Mamourou.

Et selon nos informations, Mamourou a été chassé la semaine dernière par les jeunes et les femmes lors de l’inauguration d’une école.

En tout cas, il urge que le ministre Bill répare son erreur avant que la situation ne dégénère davantage. A bon entendeur salut !

Lassi Sanou

