La Commission démocratique indépendante de Médiation entre la Majorité, l’Opposition et la Société civile pour une cohabitation pacifique entre toutes les couches du Mali (CDI-Médiation), a enregistré l’adhésion des femmes de l’Association pour la protection de l’environnement et de la défense des intérêts des femmes (Apedif), le mardi 26 mars 2019 au Badialan II.

Sous la coprésidence du président et porte-parole de la CDI-Médiation, Makan Sidibé et Mme Diarra Fatou Coulibaly dite Coumba, présidente de l’Apedif, la rencontre a été un cadre d’échange dans un premier temps sur les objectifs des différentes structures et dans un second temps, les perspectives communes à relever suite à cette fusion.

Les femmes de l’Apedif ont souligné leur souci de la promotion de la gente féminine en général et celle du Badialan en particulier. La présidente Fatou Coulibaly dont les propos ont été appuyés par Mme Sanogo Awa Diakité, a rappelé que leurs activités sont entre autres, la transformation des produits locaux, les formations en lecture du coran, et des financements de petits commerces pour femmes.

Après des nombreuses interventions pour porter plus de lumières sur les perspectives qui désormais uniront les deux structures, le porte-parole de la CDI-Médiation, Makan Sidibé a confié que leur commission œuvre à plusieurs niveaux et dans plusieurs domaines. A l’en croire, la CDI-Médiation est représentée dans toutes les régions et cercles du Mali, à des niveaux sous régionaux et internationaux. Il a rappelé que la structure fonctionne grâce aux cotisations de ses membres et intervient dans plusieurs domaines.

Au menu des débats, les perspectives définies ont été, la lutte contre l’immigration clandestine, les synergies d’efforts pour le retour de la paix et la stabilité au Mali et d’autres actions en vue de la construction d’un Mali meilleur.

Les deux présidents, Makan Sidibé et Fatou Coulibaly n’ont pas caché leur joie pour cette nouvelle force d’actions pour le développement et la promotion des jeunes et la femme au Mali. Ils ont mis fin à la rencontre par des remerciements et une pause photo afin d’immortaliser la rencontre CDI-Médiation et Apedif.

